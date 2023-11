Čelnik hrvatskog hit kluba o trnovitom putu: 'Šikaniran sam već 30 godina. Bacili su me za smetlara'

Slavonski drugoligaš Zrinski iz malog mjesta Jurjevca pravi je hit ove sezone, nalaze se na prvom mjestu ljestvice drugoligaške karavane te imaju velike ambicije u budućnosti. Vlasnik Zrinskog je osebujni predsjednik i poduzetnik Ivan Komak koji je privukao pažnju izjavama da će klub preseliti u Zagreb i da planira biti bolji od NK Osijeka.

GALERIJA Prije 16 godina bio je smetlar, danas u HR drugoligaša ulaže 600 tisuća eura

- Ja sam imao trnovit put, 30 godina sam šikaniran u Hrvatskoj, od sudova još, ali sad je već to pri kraju. I kad su me bacili, maltene šta sam rekao, za smetlara, bio sam pomoćni radnik na kamionu i sve skupa to. Onda mi je došlo da ću negdje za 20 godina napraviti čudo u nogometu. A to je sa klubom i sa reprezentacijom - rekao je Komak u emisiji Stadion koja se prikazuje na HRT-u.

- Gledajte, mi idemo svaku utakmicu na misu, ja se molim, postim, radim to i dragi Bog će nam poslati i neke neafirmirane igrače, mlade igrače i to želimo. Ja ne želim samo to, nego želim čak podići hrvatski nogomet, a možda čak i dalje nešto drugo da budemo. A ne samo u nogometu, nego u drugim stvarima, u privredi, ekonomiji, svemu tome i duhovnosti, normalno - rekao je živopisni predsjednik kojem je cilj izboriti prvu ligu uglavnom s domaćim slavonskim igračima.

Inače, Zrinski ima pet bodova prednosti ispred Šibenika. Druga liga se igra po sistemu trokružno, prva momčad nakon 22. kola imat će prednost igranja kod kuće protiv drugoplasirane, što ima veliku važnost uoči finiša prvenstva.