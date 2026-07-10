Dinamo je već osigurao novog napadača, još se traže 'osmica' i 'šestica'

Nije ovaj prijazni rok u Dinamu zasad toliko intenzivan kao prošle godine kada se u Maksimir doselila cijela nova momčad, ali plavi su i dalje aktivni i još ne misle stati. Zasad su novi igrači Radeljić, Rodriguez i Oršić, a najnovije ime je Junior Brumado. Riječ je o 27-godišnjem Brazilcu koji će plave pojačati na zimu. Navodno je već potpisao predugovor, ali će se u Maksimir preseliti u siječnju, kao slobodni igrač bez odštete. Međutim nije nemoguće, barem nam tako kažu naši klupski izvori, da se već sada iz Danske preseli u Hrvatsku i odmah se priključi momčadi.

Brazilac sad ili na zimu

Mogli su ga plavi dovesti odmah, ali morali bi platiti nekakvu odštetu, ne preveliku. Iako su procijenili da je bolje dovesti ga na zimu i ne plaćati, čini se da bi se brazilski napadač već ovih dana mogao preseliti u Maksimir.

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Naime, ako danski klub zna da odlazi, teško je očekivati da će ga držati u momčadi i forsirati, pa je lako moguće da će ga odmah pustiti da ode u Dinamo čime će se barem riješiti njegove polugodišnje plaće, a igrač bi dobio priliku aklimatizirati se na novu, plavu sredinu.

Brumado će dobiti četverogodišnji ugovor, što znači da plavi u njemu vide potencijal koji će dugoročno prezentirati u plavom dresu. Imat će plaću od 750.000 eura godišnje, što je u granicama onoga što je Zvonimir Boban odredio. Naravno, postoje tu i bonusi koje može zaraditi.

Junior Brumado je napadač danskog Midtjyllanda, koji je u siječnju ove godine pobijedio i Dinamo u Europskoj ligi s 2:0. Brumado je u toj utakmici odigrao 79 minuta, a ukupno je prošle sezone upisao devet od deset mogućih nastupa u Europskoj ligi, i još četiri od šest u kvalifikacijama. U prvenstvu je odigrao 21 utakmicu, neke je propustio zbog ozljeda. Ukupno, prošle je sezone igrao 43 utakmice, zabio je 16 golova i imao dvije asistencije.

U Midtjyllandu je od 2019., došao je za 2,25 milijuna eura. U međuvremenu je bio na posudbama u Silkeborgu, Hansi iz Rostocka i brazilskoj Bahiji.

Dolazak Brazilca istodobno pokazuje da se plavi pripremaju i za mogući odlazak nekih svojih napadača. U ovom trenutku Beljo nije na prodaju, osim u slučaju ponude koju bi bilo teško odbiti, no klub bi uskoro mogao napustiti Bakrar, za kojega već postoji interes, a nije isključen ni odlazak Frana Topića ili Arbera Hoxhe s pozicije lijevog krila. U svakom slučaju, Dinamo se sada nalazi u znatno boljoj pregovaračkoj poziciji: ima spremna nova rješenja u momčadi i nije prisiljen prodavati svoje igrače, barem zasad.

Vidjet ćemo što će biti s Dominguezom, plavi su bili odbili 12 milijuna eura od PSV-a. Sada se za njega zainteresirao i jedan bundesligaš, a Lazio je uporan i poslao je svog čovjeka u Zagreb. No za manje od 15 milijuna eura uz bonuse teško će dobiti mladog stopera Dinama.

Plavi na tome neće stati, ostat i dalje vrlo aktivni u prijelaznom roku. Zna se da traže zadnjeg veznog koji bi mogao odmarati odličnog kapetana Josipa Mišića (protiv Kopra je ponovno bio odličan). Govori se o Ivanu Šunjiću, ali ne znamo hoće li plavi krenuti u tom smjeru. No, traže i 'osmicu'. Teško će dovesti pravu klasu za tu poziciju tako brzo da bi zamijenio Luku Stojkovića u dvije utakmice protiv Thuna u drugom kolu kvalifikacija Lige prvaka.

Nema do Stojkovića

Zna se da Stojković zbog crvenog kartona neće igrati u te dvije utakmice sa Švicarcima.

– Nažalost, te dvije utakmice morat ćemo odraditi bez Stojkovića, ali imamo rješenja. Postava koja je igrala protiv Kopra trebala bi biti i postava za Thun, možda uz jednu ili dvije izmjene – kazao je nakon dvoboja sa slovenskim doprvakom trener Dinama Mario Kovačević.

Protiv Kopra su na pozicijama "osmice" igrali Miha Zajc i Gabriel Vidović. Obojica su odradila vrlo dobar posao, no Stojković ipak predstavlja višu razinu. Zajc je čudesan igrač, pogotovo za okvire HNL-a, ali u Dinamu smatraju da bi mu moglo biti teško držati visok europski ritam tijekom cijele sezone. Vidović je, pak, na toj poziciji svojevrsna prilagodba – ranije je bio klasična "desetka", uloga kakva u današnjem Dinamu više ne postoji, pa je u karijeri često igrao i na lijevom krilu. Upravo mu ta svestranost daje dodatnu vrijednost jer može pokriti više pozicija. Stojković je pak posebna priča, nije čudo što je Boban 'zaljubljen' u njega, i to ne samo zbog igre, nego i zbog ozbiljnog pristupa radu i napredovanju. Dečko je brzo usvojio zahtjeve i ideje igre plavih, a kada je protiv Kopra ušao u igru, odmah se vidjelo koliku razliku donosi njegova prisutnost od ostalih rješenja na toj poziciji.

Plavi se uzdaju i u Lukasa Kačavendu, koji je tijekom priprema u Sloveniji ostavio vrlo dobar dojam. Upravo zbog toga u Dinamu su odlučili zadržati ga u momčadi i ne slati ponovno na posudbu. Protiv Kopra je dobio priliku s klupe, ali nije uspio pokazati svoj puni potencijal. No on sigurno ima kvalitetu za prave stvari, samo to mora pokazivati u minutaži koju dobije.