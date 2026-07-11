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TO BI BILA SENZACIJA

Bomba iz francuskih medija: Dinamo želi napadača PSG-a?

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
11.07.2026.
u 00:05

Uz Dinamo, želi ga i portugalska Vitorija Guimaraes pa bi se plavi mogli naći u nadmetanju za 19-godišnjeg Francuza

Iako je prošle sezone vrlo uvjerljivo osvojena dvostruka kruna, Dinamo je i dalje vrlo aktivan na tržištu ovog ljeta. Velika želja je pojačati konkurenciju u napadu, a najnovija prinova u tom dijelu momčadi mogla bi stići iz dvostrukog prvaka Europe PSG-a tvrdi ugledi L'Equipe.

Plavi su navodno zainteresirani za 19-godišnjeg Noaha Nsokija. Mladi krilni napadač dosad je upisao samo dva nastupa za seniorsku momčad, ali standardan je u omladinskim selekcijama Parižana. Uz Dinamo, želi ga i portugalska Vitorija Guimaraes pa bi se plavi mogli naći u nadmetanju za 19-godišnjeg Francuza.

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Nsoki se najbolje snalazi na poziciji lijevog krila. Transfermarkt ga procjenjuje na milijun eura, a ugovor s Parižanima ima do sljedećeg ljeta. Bilo bi to treće pojačanje Dinama u napadu nakon Gabrijela Šivaleca i Juniora Brumada koji će stići tek na zimu. Ostaje za vidjeti hoće li Nsoki stići na Maksimir, ali svakako bi postao zanimljiva prinova u redovima plavih.
Ključne riječi
Pojačanje PSG Dinamo

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