Bivši vatreni između dvije vatre: I Dalić i Bilić žele ga u svojim stožerima, mora donijeti tešku odluku

Zlatko Dalić u srijedu je napustio klupu hrvatske nogometne reprezentacije te će sa sobom odvesti i svoj stručni stožer u kojem su među ostalima Dražen Ladić, Danijel Subašić i Vedran Ćorluka - sve bivši reprezentativci. Novi izbornik bi po svemu sudeći trebao biti Slaven Bilić koji će dovesti vlastite suradnike poput Deana Računice, Danila Butorovića i Vatroslava Mihačića.

Kako piše Germanijak, Bilić bi volio da u stožeru ostane i Ćorluka, ali tu bi mu planove mogao pokvariti upravo Dalić. Donedavni izbornik Hrvatske navodno je sve bliže klupi Ujedinjenih Arapskih Emirata, navodno im je već obećao da će potpisati ugovor s njima, a želi da s njim ode i Ćorluka.

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Čak i ako ne bude ništa od odlaska u Emirate, Dalića žele brojne druge reprezentacije i trebat će mu suradnici od povjerenja. Ćorluka bi se zato vrlo uskoro mogao naći na raskrižju. Morat će odlučiti želi li ostati u stožeru reprezentacije ili slijediti svog mentora u danjoj karijeri.

Izbor sigurno neće biti lak jer radi se o dvojici trenera koji su obilježili njegovu karijeru. Bilić ga je prvi zvao u hrvatsku reprezentaciju u kojoj je kasnije stekao status legende, dok mu je Dalić povjerio rad s novom generacijom igrača te su sjajno surađivali godinama. Ne treba zaboraviti ni mogućnost da bi Ćorluka mogao započeti i samostalnu trenersku karijeru. U svakom slučaju, bivšeg hrvatskog reprezentativca čeka teška odluka.