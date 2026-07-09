Kakav gaf Hajduka: Novi igrač bijelih zabio u debiju i oduševio tribine, ali začudio ih je detalj na njegovom dresu

Hajduk je odigrao odličnu prvu utakmicu u novoj sezoni. Bijeli su na svom Poljudu s 2:0 svladali slovačku Žilinu u prvom susretu prvog pretkola Europske lige. Strijelci za pobjedu bili su Roko Brajković u 23. minuti i novopridošli brazilski ofenzivac Dalisson u 49. minuti.

On je u Split stigao prije nešto više od tjedan dana iz španjolskog drugoligaša Cordobe i na najbolji mogući način se predstavio navijačima. Brazilac je potegnuo s 20-ak metara i pogodio uz samu vratnicu i tako zabio svoj prvi pogodak u prvom nastupu za bijele. Ipak, jedan detalj nakon utakmice privukao je puno pažnje od strane navijača Hajduka.

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Naime, mnogi su vidjeli kako je na njegovom dresu noćas pisalo Dallison, umjesto njegovog pravog imena Dalisson. Hajduk je pogrešno napisao ime svog novog pojačanja, i kako se ispostavilo svog junaka u ovoj utakmici, napisavši na dres dva slova L umjesto dva slova S.

Nema sumnje kako će mu i navijači i ljudi iz kluba nakon ovakvog debija ipak zapamtiti ime pa se ovakve pogreške više ne bi trebale događati.