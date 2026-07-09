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NEVJEROJATNO

Kakav gaf Hajduka: Novi igrač bijelih zabio u debiju i oduševio tribine, ali začudio ih je detalj na njegovom dresu

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 23:04

Nema sumnje kako će mu i navijači i ljudi iz kluba nakon ovakvog debija ipak zapamtiti ime

Hajduk je odigrao odličnu prvu utakmicu u novoj sezoni. Bijeli su na svom Poljudu s 2:0 svladali slovačku Žilinu u prvom susretu prvog pretkola Europske lige. Strijelci za pobjedu bili su Roko Brajković u 23. minuti i novopridošli brazilski ofenzivac Dalisson u 49. minuti.

On je u Split stigao prije nešto više od tjedan dana iz španjolskog drugoligaša Cordobe i na najbolji mogući način se predstavio navijačima. Brazilac je potegnuo s 20-ak metara i pogodio uz samu vratnicu i tako zabio svoj prvi pogodak u prvom nastupu za bijele. Ipak, jedan detalj nakon utakmice privukao je puno pažnje od strane navijača Hajduka.

Naime, mnogi su vidjeli kako je na njegovom dresu noćas pisalo Dallison, umjesto njegovog pravog imena Dalisson. Hajduk je pogrešno napisao ime svog novog pojačanja, i kako se ispostavilo svog junaka u ovoj utakmici, napisavši na dres dva slova L umjesto dva slova S.

Nema sumnje kako će mu i navijači i ljudi iz kluba nakon ovakvog debija ipak zapamtiti ime pa se ovakve pogreške više ne bi trebale događati.
Ključne riječi
dres detalj gaf Hajduk Dalisson de Almeida

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