VIDEO Poslušajte reakciju Poljuda kada je Livaja ušao u igru protiv Žiline

Nogometaši Hajduka odigrali su odlično u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige i s 2:0 svladali slovačku Žilinu. Bijeli su izgledali zaista sjajno i dojam je kako su mogli slaviti i s većom razlikom, ali promašili su mnoštvo velikih prilika. Pogotke za pobjedu zabili su Roko Brajković u 23. i Dalisson u 49. minuti.

Jedna od glavnih priča uoči ove utakmice bila je hoće li u njoj zaigrati i Marko Livaja. Podsjetimo kapetan bijelih prije dva tjedna se sukobio s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Tada se najavljivao i mogući odlazak s Poljuda, no nije se dogodio.

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Livaja je tako bio u kadru za ovu utakmicu, a u 86. minuti kada je sve bilo gotovo Garcia ga je odlučio staviti u igru na oduševljenje poljudskih tribina. Gromoglasan pljesak splitskih navijača možete poslušati OVDJE.

Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Slovačkoj.