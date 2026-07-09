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POLJUD PROKLJUČAO

VIDEO Poslušajte reakciju Poljuda kada je Livaja ušao u igru protiv Žiline

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 22:11

Livaja je tako bio u kadru za ovu utakmicu, a u 86. minuti kada je sve bilo gotovo Garcia ga je odlučio staviti u igru na oduševljenje poljudskih tribina

Nogometaši Hajduka odigrali su odlično u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige i s 2:0 svladali slovačku Žilinu. Bijeli su izgledali zaista sjajno i dojam je kako su mogli slaviti i s većom razlikom, ali promašili su mnoštvo velikih prilika. Pogotke za pobjedu zabili su Roko Brajković u 23. i Dalisson u 49. minuti.

Jedna od glavnih priča uoči ove utakmice bila je hoće li u njoj zaigrati i Marko Livaja. Podsjetimo kapetan bijelih prije dva tjedna se sukobio s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Tada se najavljivao i mogući odlazak s Poljuda, no nije se dogodio.

Livaja je tako bio u kadru za ovu utakmicu, a u 86. minuti kada je sve bilo gotovo Garcia ga je odlučio staviti u igru na oduševljenje poljudskih tribina. Gromoglasan pljesak splitskih navijača možete poslušati OVDJE.

Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Slovačkoj.
Ključne riječi
Žilina Hajduk Poljud Marko Livaja

Komentara 3

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DA
dallas1974
22:33 09.07.2026.

Poljud slavi igrača koji ruši sva pravila kluba... K'o to more razumit...

RE
RedTree
22:38 09.07.2026.

Malo nevezano, ali i tako vezano. Turistička sezona pati izgleda, a od tog skoro svi živimo. Smanjite namete i poreze da se spasi sezona. To je trenutno najvažnije.🇭🇷

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