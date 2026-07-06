Dinamo krenuo u ofenzivu: Dolazak Brazilca već dogovoren, radi se i na velikom povratku

Iako je prošla sezona završila vrlo uspješno za zagrebačke plave, ambicije u kampu Dinama time su samo narasle. Nakon što su vrlo dominantno došli do duple krune, plavi sada žele i do iskoraka u Europi, a za to su potrebna pojačanja. Tako su u prvu momčad već stigli Mislav Oršić, Dani Rodriguez i Stjepan Radeljić, dok bi se mladi Gabrijel Šivalec ipak trebao kaliti kroz drugu momčad.

Nije tu kraj aktivnosti Dinama na tržištu igrača. Poznato je odavno kako im je velika želja zadržati Dominika Livakovića, a radi se na još jednom povratku. U Dinamov dresu tako bi od sljedeće sezone mogli ponovno gledati Ivana Šunjića, dijete plavih koje je igralo na Svjetskom prvesntvu u dresu Bosne i Hercegovine. 29-godišnji zadnji vezni najvjerojatnije bi stigao kao alternativa za iskusnog kapetana Josipa Mišića.

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On je trenutačno član ciparskog Pafosa, no Dinamo za njega ima poseban plan. U kadar Marija Kovačevića vratio se Sammy Mmaee, marokansi stoper na kojeg se više ne računa. Zato bi ga voljeli zamijeniti za Šunjića, a u Pafosu smatraju kako bi im iskusni branič mogao biti koristan.

Također, praktički je dogovoren dolazak Juniora Brumada, brazliskog napadača koji nosi dres Midtyjllanda. Dinamo ga je vrlo dobro upoznao u Europskoj ligi sljedeće sezone, a čini se da je 27-godišnji napadač impresionirao čelnike zagrebačkog kluba. Na Maksimir bi trebao stići tek u siječnju, kada mu istekne ugovor s danskim klubom. Nije nemoguće ni da ga u Dinamu odluče dovesti ranije, ali tada bi za njega trebalo isplatiti simboličnu odštetu.

Dolazak njega i Rodrigueza mogao bi značiti i odlazak Mounsefa Bakrara. Alžirac je prošle sezone igrao na pozicijama desnog krila i središnjeg napadača, a kako će Dinamo sada za obje pozicije imati više alternativa, nije nemoguće da njegove minute odu nekom od novih igrača.