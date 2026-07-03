Hrvatska je obišla svijet: Modrić i Malkovich privukli milijunsku publiku

Promotivna kampanja Hrvatske turističke zajednice u kojoj glavne uloge imaju holivudski glumac hrvatskih korijena John Malkovich i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić pokazala se punim pogotkom. Dva videa objavljena u sklopu kampanje "CROATIA – I hear it's beautiful" u svega nekoliko tjedana privukla su milijunsku publiku na društvenim mrežama i videoservisima.

Prvi promotivni film, u kojem Malkovich otkriva ljepote Hrvatske, na YouTubeu je pregledan više od 1,1 milijun puta, dok je nastavak objavljen jučer već u prvom danu prikupio više od 150 tisuća pregleda na istoj platformi.

No, YouTube je tek dio ukupnog dosega kampanje. Kada se pribroje pregledi na Instagramu, TikToku, Facebooku i ostalim društvenim mrežama Hrvatske turističke zajednice i partnera, dolazi se do brojke od nekoliko milijuna ljudi koji su vidjeli promociju hrvatskih prirodnih ljepota i turističkih atrakcija.

Nastavak kampanje objavljen je uoči dvoboja Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu, a ovoga puta Johnu Malkovichu pridružio se Luka Modrić. U filmu pod nazivom "CROATIA – I hear it's beautiful ft. Modrić & Malkovich", kapetan Vatrenih vodi slavnog glumca u Zadar, gdje mu predstavlja jedinstvene Morske orgulje, jednu od najprepoznatljivijih hrvatskih turističkih atrakcija.

Kampanja je od samog početka izazvala brojne pozitivne reakcije u Hrvatskoj i inozemstvu. Spoj jednog od najpoznatijih svjetskih glumaca hrvatskih korijena i najtrofejnijeg hrvatskog nogometaša pokazao se kao dobitna kombinacija, a milijunski pregledi potvrđuju da je promocija Hrvatske uspjela doprijeti do publike diljem svijeta.

Iako je hrvatska reprezentacija sinoć završila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, promotivni video nastavlja privlačiti pozornost, dodatno promovirajući Hrvatsku kao turističku destinaciju pred glavni dio ljetne sezone.