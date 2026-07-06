Dominguez odbio bogatstvo, ali to ne znači da će ostati u Dinamu: Već se dogovorio s talijanskim velikanom?

Sergi Dominguez prošlog je ljeta stigao u redove zagrebačkog Dinama iz Barcelone za 1.2 milijuna eura. Nakon nešto slabijeg starta, kasnije se nametnuo u momčadi kao jedan od ključnih igrača. Ima tek 20 godina i kao lijevonogi stoper s jakim razigravačkim sposobnostima iznimo je atraktivan igrač na tržištu.

Jasno je kako je u ovome trenutku jedan od glavnih eksponata plavih, a interesa ne nedostaje. Kako piše španjolski Mundo deportivno, Dominguez je već odbio bogatu ponudu iz Saudijske Arabije kako bi ostao u Dinamu. Za njega nema smisla otići iz Europe u tako ranoj fazi karijere, ali to ne znači nužno kako će ostati u redovima plavih.

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Kako javlja talijanski insjader Nicolo Schira, Dominguez je već dogovorio uvjete s rimskim Lazijom. Prihvatio je njihovu ponudu petogodišnjeg ugovora uz plaću od 1.4 milijuna eura. S Dinamom ima ugovor do ljeta 2029. tako da se klubovi moraju dogovoriti oko odštete, a Lazio se nada kako bi ga mogao dobiti za oko deset milijuna eura.

Dinamo se zasigurno nada nešto većoj odšteti budući da 20 posto od njegovog transfera mora dati Barceloni.