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DONOSI PLAVIMA MILIJUNE?

Dominguez odbio bogatstvo, ali to ne znači da će ostati u Dinamu: Već se dogovorio s talijanskim velikanom?

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
06.07.2026.
u 17:24

Kako piše španjolski Mundo deportivno, Dominguez je već odbio bogatu ponudu iz Saudijske Arabije kako bi ostao u Dinamu

Sergi Dominguez prošlog je ljeta stigao u redove zagrebačkog Dinama iz Barcelone za 1.2 milijuna eura. Nakon nešto slabijeg starta, kasnije se nametnuo u momčadi kao jedan od ključnih igrača. Ima tek 20 godina i kao lijevonogi stoper s jakim razigravačkim sposobnostima iznimo je atraktivan igrač na tržištu.

Jasno je kako je u ovome trenutku jedan od glavnih eksponata plavih, a interesa ne nedostaje. Kako piše španjolski Mundo deportivno, Dominguez je već odbio bogatu ponudu iz Saudijske Arabije kako bi ostao u Dinamu. Za njega nema smisla otići iz Europe u tako ranoj fazi karijere, ali to ne znači nužno kako će ostati u redovima plavih.

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Kako javlja talijanski insjader Nicolo Schira, Dominguez je već dogovorio uvjete s rimskim Lazijom. Prihvatio je njihovu ponudu petogodišnjeg ugovora uz plaću od 1.4 milijuna eura. S Dinamom ima ugovor do ljeta 2029. tako da se klubovi moraju dogovoriti oko odštete, a Lazio se nada kako bi ga mogao dobiti za oko deset milijuna eura.

Dinamo se zasigurno nada nešto većoj odšteti budući da 20 posto od njegovog transfera mora dati Barceloni.
Ključne riječi
Transfer Lazio Sergi Dominguez Dinamo

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