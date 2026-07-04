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NEMA KRAJA

Split ponovno na nogama zbog Livaje: Nije se pojavio na momčadskom treningu, odbija se ispričati

Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
04.07.2026.
u 17:12

U nedjelju ima zakazan sastanak s trenerom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom.

Kapetan Hajduka Marko Livaja početkom tjedna potjeran je s priprema splitskog kluba u Sloveniji zbog sukoba s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Podsjetimo, Livaja se prekasno vratio u bazu nakon izlaska s nekoliko suigrača. Garcia im je zato za kaznu dao dodatne krugove trčanja na treningu sljedećeg dana što je Livaja odbio te je napustio pripreme.

Prije tri dana odradio je sastanak s predsjednikom kluba Ivanom Bilićem te je danas trebao sudjelovati na treningu, no to se nije dogodilo. Livaja se odbio ispričati zbog svojih postupaka te je odbio i odraditi trčanje koje je trebao još na Bledu. Zato je odradio individualni trening u teretani, a u nedjelju ima zakazan sastanak s trenerom Garcijom i sportskim direktorom.

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U interesu obiju strana jest da se nađe najbolje rješenje i za klub i za igrača. Znači li to odlazak Livaje još nije sigurno, ali zato je sigurno da je Livaja prijavljen za utakmicu prvog pretkola Europske lige protiv slovačke Žiline. Taj je susret na rasporedu u četvrtak 9. lipnja te bi se situacija do tada trebala riješiti.

Još nakon prvog incidenta se špekuliralo kako ovo znači siguran Livajin odlazak, no klub je nakon toga iznio priopćenje kako još uvijek računaju na svog kapetana. Čini se da bi cijela priča sutra trebala dobiti svoj zaključak.
Ključne riječi
isprika Hajduk Marko Livaja

Komentara 6

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BO
Bono1234
18:23 04.07.2026.

Kakav je to klub koji ovisi o jednom čovjeku? Klub je kolektiv, a ako nema kolektiva sa svim svojim kvalitetama, onda nema ni kluba. Ako je to čovjek sam sebi najbolji i najzgodniji (narcis), onda je suvišan u klubu. I Ronaldo je teret svojoj reprezentaciji.

Avatar Provokator1
Provokator1
18:40 04.07.2026.

"Taj je susret na rasporedu u četvrtak 9. lipnja.... I ? Kako je susret protiv Žiline završio ?

PA
Pašić
18:37 04.07.2026.

Može li jadnije od ovoga?

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