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BOCNUO LIVAJU?

Garcia nakon sjajnog ulaska u sezonu: 'Imali smo 11 igrača koji trče kao ludi, mogli smo zabiti više'

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
09.07.2026.
u 23:14

Kad napravimo pogreške, svi trče da riješe problem. Svi idu naprijed, svi idu natrag. Imali su jednu opasnu tranziciju na početku i jednu na kraju. Nogomet su pogreške i cilj je zaustaviti ih

Hajduk je novu sezonu otvorio odličnom predstavom protiv slovačke Žiline u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Bijeli su slavili s 2:0 golovima Roka Brajkovića u prvom i Dalissona u drugom poluvremenu. Trener bijelih Gonzalo Garcia bio je vrlo zadovoljan prikazanim na terenu.

Čime ste zadovoljniji, igrom ili rezultatom?

- Nekad zabijemo, nekad ne, ali sretan sam zbog ekipe, igre, rada, zajedništva i uživanja. To je najvažnija stvar u nogometu. Posao nije gotov, odigrali smo odličnu utakmicu, ali svejedno su nam prijetili. Dobra su momčad i trebamo zadržati ovaj ritam i stil igre, inače nam mogu stvoriti problem.

Jako dobra utakmica za početak sezone, nije bilo slabih karika.

- Imamo jedanaest igrača koji trče kao ludi. Kad napravimo pogreške, svi trče da riješe problem. Svi idu naprijed, svi idu natrag. Imali su jednu opasnu tranziciju na početku i jednu na kraju. Nogomet su pogreške i cilj je zaustaviti ih.

Kako komentirate Dalissona?

- Ima specifične kvalitete u dodiru i dodavanju. Bio je odličan u oba smjera, kao i ostatak momčadi. Šego je bio fantastičan u oba smjera, kao i Melnjak i Brajković. Svi su bili dobri.

A Livaju?

- Tretiram ga dobro u usporedbi s ostalima. Morao sam donijeti nogometne odluke, ali nikad mi nije rekao da ga tretiram loše.

Mogli ste možda riješiti i pitanje prolaska, jeste li nezadovoljni što niste?

- Osjećaj je takav da smo mogli zabiti više. 2-0 je nezgodan rezultat, da smo bili sretniji, mogli smo zabiti više. Na pola smo puta, moramo odigrati drugu utakmicu s istom idejom. 
Ključne riječi
Hajduk Marko Livaja Gonzalo Garcia

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