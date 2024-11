Bundović za pobjedu u posljednjoj sekundi: Ispao sam heroj a bio sam najlošiji na terenu

Košem ljevorukog centra Filipa Bundovića, postignutim u posljednjoj sekundi susreta (snimljen objektivnom Ivane Dergez), u hrvatskom abaligaškom derbiju Cibona je nadjačala Split (72:71) i tako izborila tek drugu pobjedu u regionalnoj ligi.

Prva četvrtina protekla je u blagim vodstvima s jedne i druge strane a početni dojam, očito lažni, bio je da će Split prije ili kasnije ubaciti u višu brzinu i uhvatiti plijen na gostovanju kod abaligaškog fenjeraša kojem je došao s etiketom favorita. I, dakako, s većom igračkom širinom.

No, održala se Cibona u rezultatskoj ravnoteži i do velikog odmora, dobrim dijelom i zahvaljujući dvjema Majcunićevim tricama postignutim, preko ruke, na isteku napada.

Drugo poluvrijeme, Cibonin trener Bariša Krasić započeo je s nižom petorkom (Rogić, Jok, Majcunić, Perasović, Ročak) koja se isticala borbenošću i defenzivnom pokretljivošću. Na račun toga domaćini u 25. minuti dolaze do "plus šest" (44:38) i prisiljavaju gostujućeg trenera Slavena Rimca na minutu odmora. A on na klupu povlači Kapustu i organizaciju igre prepušta mladom Kučiću.

Uz odličnog Rogića, koji uspijeva iznuditi seriju prekršaja domaćina, odlaze domaćini i na "plus osam" a gosti kakav-takav priključak drže uglavnom preko Shortera od kojeg treneri traže da se što više spušta leđima košu.

U posljednjih deset minuta susreta ušlo se s vodstvom plavih sa 57:49 pa trener žutih vraća na parket prvog razigravača Kapustu ali i teškog centra Ljubičića. No, cibosi nastavljaju u istom ritmu pa prvi put, na utakmici, odlaze na dvoznamenkastu prednost (61:51) pa je Rimac u 33. minuti prisiljen tražiti novu minutu odmora ne bi li pronašao realizatorsku kompenzaciju za vrlo loš šut za tricu svog sastava ( 2 od 16).

I pronalazi ju u boljoj obrani, Kapusta pak zabija svoj prvi koš na utakmici, osti zabijaju sedam koševa i potpuno se vraćaju u rezultatsku ravnotežu (61:61). I tada se, po cibose, ponavlja scenarij iz Bara. Jedini razigravač (Rogić) ostaje bez snage, cijela momčad energetski posustaje, a Majcunić 16 sekundi prije kraja, kod vodstva 70:69, odustaje od otvorene trice ne bi li prošlo što više vremena. No, to se nije pokazalo dobrim potezom jer Jok na isteku napada promašuje a Vuković u borbi za odbijenu loptu čini prekršaj na Kapusti koji zabija za vodstvo gostiju (70:71).

U preostalih pet sekundi, Cibona spušta loptu na Bundovića koji okreće Škaru i četiri desetinke prije kraja zabija za 72:71. A to je još uvijek dovoljno vremena da netko uhvati loptu i brzo šutira na cibosi uspijevaju presjeći dodavanje Kapuste i bodovi ostaju u Zagrebu. Velikim dijelom zahvaljujući odličnoj partiji razigravača Roka Rogića (17 koševa, 8 skokova, 7 asista) a značajan doprinos dali su i Majcunić (11 koševa), Ročak (10) te Perasović (9 koševa, 6 skokova, 2 blokade).

- Trener je insistirao da se meni spusti lopta u tom posljednjem napadu. A do tada su me suparnici dobro branili i bio sam najlošiji igrač na terenu. Na kraju sam ispao heroj a bio sam, po meni, najlošiji igrač na terenu - kazao je Bundović koji je prije par sezone, također u posljednjoj sekundi, zabio za pobjedu, tada protiv Krke.

Odluku da se posljednji napad, u vremenskom tjesnacu, igra preko Bundovića objasnio je i trener Bariša Krasić:

- Imali smo mi još dvije opcije a to su bili igrači na lopti Rogić i Jok. No, kako su oni igrali preko 30 minuta, bili su potrošeni fizički pa nam je logičan izbor bio dodavanje na "low post", na Bundovića.

Naglasio je Cibonin trener još i ovo:

- Više od pobjede mene veseli da smo suparniku dozvolili samo jedan napadački skok. A to je nešto s čim smo u dosadašnjem dijelu sezone imali problema ali smo posljednja tri dana to radili na treninzima. No, imali smo mi dobrih epizoda i u utakmicama koje smo gubili i zbog nekih stvari na koje nismo mogli utjecati. No, ova pobjeda će nam dati elana za dalje i potvrdu da smo na dobrom putu.

Već u sljedećoj utakmici, opterećenje na Roku Rogiću trebalo bi biti manje jer se vraća prvi razigravač sastava Krešimir Radovčić.

- Ova će pobjeda dečkima vratiti samopouzdanje. Ova momčad ima dobar karakter, samo treba posložiti neke kockice i mi ćemo igrati dobru košarku.

S obzirom na to da se Ciboni priključio naknadno, na Rogiću se osjeća da nije prošao pripreme.

- Ja jesam individualno trenirao no momčadi sam se priključio prije tri tjedna i ja još moram ući u pravu formu - kazao je igrač koji je zabio svih devet slobodnih bacanja koja je znalački iznuđivao.

A na licu Splitova trenera Slavena Rimca, Zagrepčanina i nekad Cibonina asa, osmjeh nije bilo moguće iznuditi. A on je, u svojoj skromnosti, bio samokritičan:

- Kada vam momčad izgleda ovako kao danas, a izgledala je tragično, onda je trener najodgovorniji. Zaboljelo me to kako smo izgledali. No, događaju se i ovakve utakmice i ja ne bih volio umanjiti vrijednost Cibonine pobjede. Meni je samo žao što protiv suparnika koji je u problemima mi nismo bili u stanju kapitalizirati neke pobjede koje smo ostvarili na startu ABA lige.

U čemu je tajna tih oscilacija žutih koje se protežu između pobjede nad euroligašem Crvenom Zvezdom i domaćeg debakla protiv Zadra?

- Uvijek je to i pitanje osobnosti igrača. Mi treneri im možemo pomoći ali ako oni nemaju težnju da naprave iskorak onda je to problem. Mučili smo se i patili da izborimo te tri pobjede i onda nam ova utakmica prođe pored nas. To je taj psihološki profil na kojem treba raditi, igrači moraju više držati do sebe i uloženog truda do sada - zaključio je Rimac koji je u svom sastavu, nešto bolje od ostalih, imao Škaru (16 koševa), kapetana Shortera (15) i teškog centra Ljubičića (11).