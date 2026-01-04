Dubrava u napetoj završnici svladala Kvarner

Košarkaši Dubrave su u nedjelju u neizvjesnoj završnici došli do pobjede 96-92 protiv riječkog Kvarnera 2010 u utakmici 14. kola domaćeg prvenstva odigranoj u Zagrebu.

U vrlo izjednačenoj utakmici, u kojoj nijedna momčad nije uspjela doći do dvoznamenkaste prednosti, činilo se da gosti idu prema pobjedi, kad je na 1:23 minuta prije kraja Tahj Eaddy pogodio jedno od dva bacanja za vodstvo Kvarnera 92-88. No, Dubrava je u preostale 83 sekunde napravila 8-0 i ostvarila treću uzastopnu pobjedu.

Domagoj Vuković je prelomio utakmicu na stranu domaće momčadi tricom za vodstvo 93-92 na 39 sekundi prije kraja, a onda i presudio pobjednika pogođenim slobodnim bacanjima za konačnih 96-92. Vuković je utakmicu završio s 18 koševa i šest skokova.

Preostala tri poena u spomenutom razdoblju je za Dubravu postigao Lovro Gnjidić koji je s 21 košem bio prvi strijelac momčadi i njen najbolji dodavač s četiri asistencije.

John Wright je ubacio 12 poena za momčad Josipa Sesara pod čijim je vodstvom Dubrava ostvarila tri uzastopne prvenstvene pobjede, koliko ih je imala i u prvih deset kola.

Strijelce Kvarnera je s 23 koša i 11 skokova predvodio Filip Vujičić, a Ivan Vučić je postigao 16 poena te imao sedam asistencija i šest skokova.

Dubrava se ovom pobjedom s učinkom 6-8 probila na osmo mjesto ljestvice i izjednačila se po učinku sa sedmoplasiranim Kvarnerom. Na vrhu su Zadar s 11-2 i Split s 11-1.

Preostale dvije utakmice 14. kola bit će odigrane u ponedjeljak i utorak. Prvo će Zadar ugostiti Zabok, a potom će Split biti domaćin Cedeviti Junior.