Niz NBA klubova raspituje se za Zupca, najviše Boston Celticsi i Indiana Pacersi

Premda u svom sastavu imaju Jamesa Hardena i Kawhija Leonarda, dvojicu iz top 10 najvećih NBA zvijezda današnjice, LA Clippersi krenuli su u sezonu prilično razočaravajuće. Doduše, Leonarda nije bilo na početku sezone, a sada već nekoliko utakmica nema prvog centra Ivice Zupca (uganuće gležnja), no svejedno je skor 12-21, u prve trideset i tri utakmice sezone, poprilično skroman.

Bez obzira na niz od pet pobjeda u posljednjih pet nastupa, doigravanje se u ovom času za Clipperse čini još uvijek samo lijepim snom, timovi diljem NBA lige počeli su se raspitivati za neke od njihovih igrača a ponajprije za centra Ivicu Zupca i krilnog igrača Derricka Jonesa Jr. jer su to igrači s kojima bi se ambiciozniji timovi rado pojačali.

No i unatoč lošem skoru teško je za vjerovati da će se menadžment Clippersa upustiti u neke velike ekshibicije. Doduše, ima tu nekoliko igrača s kojima bi se dalo trgovati kao što su krilni-centar John Collins koji ima godišnju plaću od 26,5 milijuna eura a za taj novac ne pruža ni približno odgovarajuće partije. Svojevrsnim teretom za proračun momčadi čini se i kapetan srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović s godišnjom plaćom od 16 milijuna dolara od kojeg su puno jeftiniji centar Brook Lopez (8,7 milijuna USD) i francusko krilo Nicolas Batum (5,6 milijuna USD).

Inače, Ivica Zubac započeo je rehabilitacijski dio priče koji se radi na parketu i za očekivati je da bi se mogao vratiti u sastav sredinom siječnja. No, ako Clippersi i nadalje nastave pobjeđivati bez svog teškog centra, procjenjuju neki NBA analitičari, nije isključeno da ga u danima prije isteka prijelaznog roka (5. veljače) stavi u izlog. Dakako, Ivici i njegovoj supruzi Kristini bilo kakva ideja o selidbi ne bi se nimalo svidjela jer ovaj par upravo u veljači očekuje prinove.

Ako bi već i došlo do neke trgovine na temu hrvatskog reprezentativca, idealno po Ivicu bilo bi kada bi ga Clippersi razmijenili s gradskih rivalom Lakersima, klubom u kojem je započeo svoju NBA karijeru. A centar takvih kapaciteta itekako bi dobro došao "jezerašima" koji s Lukom Dončićem i LeBronom Jamesom traže pobjedničku formulu.

Doduše, u aktualnim špekulacijama ime Lakersa se ne spominje ali ono od Indiana Pacersa da. Po pisanju novinara Bretta Siegela iz Clutch Pointa, vodstvo Indiane navodno je zvalo menadžment Clippersa da se raspita jesu li možda zainteresirani za razmjenu igrača. No, tek treba vidjeti je li klub iz Los Angelesa doista zainteresiran odreći se centra koji je bio drugi u poretku igrača koji su najviše napredovali u jednoj sezoni ali i član druge najbolje defenzivne petorke.

Za usluge velikog i moćnog Hrvata zanimaju se i Boston Celticsi koji nakon gubitka Porzingisa i Horforda nisu našli adekvatno centarsko rješenje. Barem ne igrača koji je na prosjeku od 15,6 koševa, 11 skokova i dvije i pol asistencije po utakmici.

Kako to biva, na društvenim mrežama u ove priče aktivno su se uključili i NBA fanovi pa tako i pristaše Clippersa koji većinom nisu za takve poslove. Jedan od njih ustvrdio je da treba pitati Lakerse, koji su se olako odrekli Hrvata, koliko je danas teško dobiti dobrog centra a drugi je pak kazao:

- Oni koji govore da bi Zupca Clippersi trebali razmijeniti zacijelo žele da Big Zu s nekim klubom osvoji naslov pa da onda mogu reći da je vodstvo kluba napravilo veliku pogrešku.