Cibona uvjerljivo započela novu godinu, Dinamu peti poraz u šest utakmica

Košarkaši Cibone na uvjerljiv su način započeli kalendarsku 2026. godinu i izborili sedmu pobjedu u domaćoj SuperSport Premijer ligi. Premda je bio najavljen, prvi razigravač Žan Mark Šiško nije nastupio, no Zagrepčani su i usprkos tome dominirali na Baldekinu pobijedivši Šibenku 79:65.

Najkorisniji u redovima vukova bio je novopridošli centar Marjan Čakarun (13 koševa, 6 skokova) a dvoznamenkasti u redovima pobjedničkog sastava bili su još i braniči Krešimir Radovčić (12 koševa) i Justin Roberson (15 koševa) te krilni-centar Kamaka Hepa (11 koševa).

U redovima domaćina dvoznamenkasti su bili teški centar, bivši reprezentativac, Darko Planinić (10 koševa), bek šuter Petar Vujačić (11 koševa) i američki razigravač Vincent Golson (18 koševa) koji je imao lošu šutersku večer (3 od 12 iz igre što je 25 posto).

Nakon tri Cibonina poraza u nizu u posljednje tri utakmice te tri pobjede Šibenčana u posljednjih pet utakmica ovo je bio i pomalo iznenađujući odnos snaga. Od domaćina se očekivalo više a gosti su nakon novogodišnjeg predaha pružili znatno više no što su pružali u posljednjim utakmicama istekle godine.

Na isteku 33. minute imala je družina Ivana Rudeža i "plus 28" (73:45) no onda počeli prtljati s loptom pa su domaćini značajno ublažili poraz. Štoviše, prepolovili su zaostatak ali se sačuvati od 11 ligaškog poraza nisu uspjeli sačuvati.

Sedmu pobjedu i potvrdu statusa najugodnijeg iznenađenja Prvenstva izborio je debitant u najvišem razredu Samobor (skor 7-7) koji je nadjačao Dubrovnik (89:84). Kod Samoboraca prednjačili su Lovre Mandalinić (20 koševa, 7 skokova) i Luka Krajnović (19 koševa, 6 skokova) a kod gostiju blistao je veteran Petar Dubelj koji je ubacio čak 35 koševa (trice 6 od 11).

Pred svojim raspjevanim navijačima loše se proveo Dinamo koji je izgubio i peti put u posljednjih šest nastupa. Ovaj put dinamovci su pobijeđeni od Alkara (76:81) na čijoj klupi se sve odlično snašao novi trener Roko Dominović koji je na novom radnom mjestu startao s dvije pobjede u nizu (Šibenka, Alkar). Inače, nikad Alkar nije uspio dobiti Dinamo u Zagrebu sve do ovog, uspjelog, 13. pokušaja.

Ključne koševe za Sinjane zabio je centar Mario Krešić (11 koševa, 6 skokova), najprije dvicu nakon skoka u napadu a potom, u 39. minuti, i tricu. Kod 74:76, 90 sekundi prije kraja, domaće krilo Emil Savić napravio je posve nepotrebnu nesportsku pogrešku što su gosti kapitalizirali za vlastito ali i slavlje malobrojnih pripadnika navijačke skupine Maligani (76:81). A tome su znatno pridonijeli i Fabian Šiško (18 koševa), Deantoni Gordon (14 koševa) a iznimnom borbenošću isticao se veteran Pavle Marčinković (4 koša, 8 skokova).

Kod domaćina najviše su pružili razigravač Hunt (22 koša, 5 skokova) i centar Kraljević (12 koševa, 5 napadačkih skokova) a poslovično borben bio je Jacović (8 koševa, 8 skokova) no sve to bilo je premalo za priželjkivane bodove sastava trenera Damira Mulaomerovića.