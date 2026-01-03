Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
SuperSport Premijer liga

Cibona uvjerljivo započela novu godinu, Dinamu peti poraz u šest utakmica

Duško Jaramaz/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
03.01.2026.
u 20:55

Košarkaši Alkara nikad do večeras nisu pobijedili Dinamo u Zagrebu. Njihovih 12 dosadašnjih pokušaja bilo je neuspješno no 13. im je pošao za rukom

Košarkaši Cibone na uvjerljiv su način započeli kalendarsku 2026. godinu i izborili sedmu pobjedu u domaćoj SuperSport Premijer ligi. Premda je bio najavljen, prvi razigravač Žan Mark Šiško nije nastupio, no Zagrepčani su i usprkos tome dominirali na Baldekinu pobijedivši Šibenku 79:65.

Najkorisniji u redovima vukova bio je novopridošli centar Marjan Čakarun (13 koševa, 6 skokova) a dvoznamenkasti u redovima pobjedničkog sastava bili su još i braniči Krešimir Radovčić (12 koševa) i Justin Roberson (15 koševa) te krilni-centar Kamaka Hepa (11 koševa).

U redovima domaćina dvoznamenkasti su bili teški centar, bivši reprezentativac, Darko Planinić (10 koševa), bek šuter Petar Vujačić (11 koševa) i američki razigravač Vincent Golson (18 koševa) koji je imao lošu šutersku večer (3 od 12 iz igre što je 25 posto).

Nakon tri Cibonina poraza u nizu u posljednje tri utakmice te tri pobjede Šibenčana u posljednjih pet utakmica ovo je bio i pomalo iznenađujući odnos snaga. Od domaćina se očekivalo više a gosti su nakon novogodišnjeg predaha pružili znatno više no što su pružali u posljednjim utakmicama istekle godine.

Na isteku 33. minute imala je družina Ivana Rudeža i "plus 28" (73:45) no onda počeli prtljati s loptom pa su domaćini značajno ublažili poraz. Štoviše, prepolovili su zaostatak ali se sačuvati od 11 ligaškog poraza nisu uspjeli sačuvati.

Sedmu pobjedu i potvrdu statusa najugodnijeg iznenađenja Prvenstva izborio je debitant u najvišem razredu Samobor (skor 7-7) koji je nadjačao Dubrovnik (89:84). Kod Samoboraca prednjačili su Lovre Mandalinić (20 koševa, 7 skokova) i Luka Krajnović (19 koševa, 6 skokova) a kod gostiju blistao je veteran Petar Dubelj koji je ubacio čak 35 koševa (trice 6 od 11).

Pred svojim raspjevanim navijačima loše se proveo Dinamo koji je izgubio i peti put u posljednjih šest nastupa. Ovaj put dinamovci su pobijeđeni od Alkara (76:81) na čijoj klupi se sve odlično snašao novi trener Roko Dominović koji je na novom radnom mjestu startao s dvije pobjede u nizu (Šibenka, Alkar). Inače, nikad Alkar nije uspio dobiti Dinamo u Zagrebu sve do ovog, uspjelog, 13. pokušaja.

Ključne koševe za Sinjane zabio je centar Mario Krešić (11 koševa, 6 skokova), najprije dvicu nakon skoka u napadu a potom, u 39. minuti, i tricu. Kod 74:76, 90 sekundi prije kraja, domaće krilo Emil Savić napravio je posve nepotrebnu nesportsku pogrešku što su gosti kapitalizirali za vlastito ali i slavlje malobrojnih pripadnika navijačke skupine Maligani (76:81). A tome su znatno pridonijeli i Fabian Šiško (18 koševa), Deantoni Gordon (14 koševa) a iznimnom borbenošću isticao se veteran Pavle Marčinković (4 koša, 8 skokova).

Kod domaćina najviše su pružili razigravač Hunt (22 koša, 5 skokova) i centar Kraljević (12 koševa, 5 napadačkih skokova) a poslovično borben bio je Jacović (8 koševa, 8 skokova) no sve to bilo je premalo za priželjkivane bodove sastava trenera Damira Mulaomerovića.
Ključne riječi
Alkar KK Dinamo šibenka cibona SuperSport Premijer liga košarka

Komentara 1

Pogledaj Sve
BP
Besposlen pop
21:08 03.01.2026.

KK Dinamo je izmišljotina koju što prije treba ukinuti! Pandan GNK Dinamu je KK Cibona. Uvijek bilo i bit će! Amen

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!