Veliki hrvatski talent (15) o životu u Real Madridu: 'U 22.30 predajemo mobitele, a evo kako se budimo'

Nije ovo priča o novom Luki Dončiću, o novom supertalentu iz Realove proizvodnje. Premda se o njegovu naraštaju (godište 2010.) već naveliko priča, nije nam namjera ovog 196 centimetara visokog momka predstaviti kao potencijalnog spasitelja hrvatske košarke, kao nekoga kome je NBA ili euroligaška sudbina već zapisana. Ne, to nikako, jer nikad ne znate što mu formativne godine koje su pred njim donose. Ovo je samo priča o jednom vrlo talentiranom mladiću i o njegovu životu u razvojnim programima najtrofejnijeg europskog košarkaškog kluba. Ovo je priča o 15-godišnjem Zagrepčaninu Toniju Garmi koji još od malih dana, a sada u Madridu, sanja velike snove ali je već i sam svjestan da se oni nužno ne moraju ostvariti.

Kad je s 12 godina vršnjacima iz Cibone zabio 73 koša i kada je na probnoj utakmici za Real upisao 57 koševa, 16 skokova i pet asistencija digla se prašina. Ljudi iz Realova mlađeuzrasnog pogona su zagrizli i odlučno ponudili ugovor četiri plus dvije godine. Tata Nikola i mama Mia stali su tada na loptu i zatražili ponešto drugačiju ponudu. Nisu htjeli da im sin preko noći završi u Realovu kampusu, veličine njegova zagrebačkog mu kvarta Trnskog, već su odlučili da Toni prvu godinu provede s jednim od roditelja odnosno s ocem. Tek nakon toga i niza utakmica u kojima je dojmio one koji su njegov talent skenirali, obitelj Garma prihvatila je ugovor jedan plus četiri. A to će reći da će mu ugovor s kraljevskim klubom isteći kada on zakorači u punoljetnost.

Foto: Dražen Brajdić

Poslati dijete u bijeli svijet, odvojiti ga od prijatelja i školskih kolega, nije bila laka odluka. No, nju je olakšala njegova strast prema lopti, prema treninzima, prema ogromnoj želji da postane košarkaš od imena. I zato je njegova nostalgija, koju i danas ponekad osjeća, sa svakom odigranom utakmicom, sa svakim treningom kroz koji je napredovao, postajala sve manja. Toni je preselio u Madrid sa završenim šestim razredom a nakon određenih testiranja u privatnoj školi u koju idu mali realovci prebačen je odmah u osmi razred. I nakon te prve godine provedene s ocem, Garma junior preselio je u Realovu "rezidenciju" odnosno u kampus nazvan Ciudad de Real Madrid koji sadrži 11 nogometnih igrališta, veliku košarkašku dvoranu s pet terena, bazen, ambulantu. Ono što "rezidencija" nema jest škola pa Realovi klinci svaki dan putuju u grad organiziranim prijevozom.

- Budimo se oko 7.30, a škola nam je od 9 do 14 sati. Ako pak prije škole imamo jutarnji trening, a to zna biti dva do tri puta tjedno, onda se budimo u šest, treniramo od sedam do osam nakon čega se tuširamo, doručkujemo i pravac škola u koju idemo u školskim uniformama odnosno u odijelima s kravatom - priča nam Toni i pojašnjava kako mu izgleda ostatak radnog dana:

- Nakon ručka, za one kojima je to potrebno, slijede dodatne konzultacije s nastavnicima koji dođu do kampusa i to traje od 15 o 16.30. Trening je od 17 do 21 sat. Prvi sat radimo individualno, od 18 do 19.30 jest rad u teretani a od 19.30 do 21 je trening na košarkaškom terenu.

U tom prvom dijelu treninga Toniju se znalo dogoditi da, na jednom košu, trenira s najnovijim NBA igračima - Hugom Gonzalezom i Jegorom Deminom - proisteklim iz Realove škole.

- Nakon treninga je večera i ako nas nešto boli ili zateže pogleda nas fizioterapeut pa se, po potrebi, primjeni masaža. U sobu se vratim oko 22 sata a već u 22.30 moram predati telefon. Kazali su nam da su uveli to pravilo da bismo ranije išli spavati. A za buđenje smo dobili "vekerice".

Baš kao i na američkim koledžima, od polaznika Realove akademije očekuje se da nemaju problema sa svladavanjem školskog gradiva. Ljudi zaduženi za omladinski pogon ponekad i glume da ih je više briga za ocjene u školi nego one između koševa no to su strašenja u pedagoške svrhe.

- U privatnoj školi koju za nas plaća Real, nastava mi je prve tri godine na engleskom a posljednje dvije juniorske godine bit će na španjolskom. Real nam osigurava i opremu, prehranu, avionske karte za odlaske kući.

U tom svojevrsnom internatu, u kojem se nalazi 15 nadarenih košarkaša i 90 nogometaša, sobe su trokrevetne no ove sezone Toni ima samo jednog cimera a to je Rhys Robinson. A ovaj mu američki vršnjak pravi društvo i na rang ljestvici najvećih europskih talenata rođenih 2010. godine. Zanimljivo je da se među prvih osam na toj listi nalaze tri kadeta s hrvatskim imenom. Tonijev najbolji prijatelj Luka Leni Ukić (sin dugogodišnjeg reprezentativca Roka Ukića) nalazi se na osmom mjestu a na petom je Roko Jerkić, kadet Bayerna, koji je odlučio ubuduće igrati za Njemačku i što je još jedan od udaraca hrvatskoj košarci. Inače, u deset ovosezonskih utakmica Toni prosječno igra 22,8 minuta i knjiži 28,9 koševa, 7,3 skoka i 2,8 asistencija uz valorizacijski indeks 32,6.

- U ligaškim utakmicama gleda se da se podijeli minutaža, da svi igramo podjednako, a to jedino nije slučaj kad igramo s Barcelonom. A tijekom sezone odigramo i nekoliko jakih turnira u Europi koje uglavnom i osvojimo.

Toni GARMA (2010) blocked by Mohamed DABONE (2011) 😱 pic.twitter.com/a33zuoFPKz — French Prospect 🇫🇷👀 (@defaut_zero) February 18, 2024

U radu s mladima Realovim trenerima referentna točka je Luka Dončić, dakako ona ljepša strana njegova madridskog odrastanja. U tim prigodama se ne spominje da je i Dončić imao svojih kriznih trenutaka pa je čak znao zbrisati u Sloveniju. Premda ga nekad znaju usporediti s Dončićem u njegovim godinama, Toni se s time ne zanosi. Dovoljno je već zreo da shvati da je to motivacijski alat njegovih trenera. Jer, i oni znaju da su svi njihovi mladi igrači pod prismotrom skauta svih vrsta. Zanimljivo je da je kadetima Reala dozvoljeno imati svoj Instagram ali postoje pravila kako se ta društvena mreža smije koristiti.

- Iz odgojnih razloga nama je dozvoljeno jedino pohvaliti se s pobjedom naše momčadi a nikako s našom osobnom statistikom. Ja i kada zabijem 40 koševa ne ističem to nego, primjerice, stavim neke dvije svoje asistencije. U klubu nas ne žele učiniti samo dobrim igračima već i dobrim ljudima, onima koji poštuju suigrače, tim ali i suparnike.

Eto, tu nam je priču ispričao realovac Toni za njegova kraćeg novogodišnjeg boravka u Zagrebu u kojoj prigodi nam je istaknuo da mu se u životu nisu dogodila dva dana uzastopce da ne trenira. A ispričao nam je i o čemu još sanjari osim o NBA ligi, kao i svaki klinac njegova uzrasta.

- Godine 2029. Eurobasket će se igrati na nogometnom stadionu Santiago Bernabeu pred 80.000 gledatelja. Uh, kako bi bilo lijepo zaigrati pred takvim auditorijem u dresu hrvatske reprezentacije.

Još bolje bi bilo kada bi u takvoj utakmici participirao s Marijem Hezonjom, jednom od zvijezda Reala, koji mu je ovih godina velika podrška.