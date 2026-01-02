Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
PORAZ U SARAJEVU

Sekunda ih je dijelila od slavlja: Zadrani primili ludu tricu sa sirenom pa izgubili u produžetku

Sarajevo: Bosna BH Telecom i KK Zadar odigrali utakmicu 13. kola AdmiralBet ABA lige
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
02.01.2026.
u 21:35

Košarkaši Zadra propustili su veliku priliku za pobjedu u 13. kolu ABA lige na gostovanju u sarajevskoj dvorani Zetra, gdje je domaća Bosna preokretom došla do trijumfa 93-85 (17-17, 23-25, 20-21, 17-14, 16-8) u produžetku

Zadrani su veći dio utakmice proveli u vodstvu, ali u završnici osnovnog dijela utakmice nisu uspjeli dovršiti posao. Tri sekunde prije kraja, pri rezultatu 76-74 za momčad Danijela Jusupa, kapetan Zadra Marko Ramljak je pogodio jedno od dva slobodna bacanja, a na suprotnoj strani je domaći šuter Alfonso Plummer tricom za 77-77 odveo utakmicu u produžetak.

Takav je rasplet deprimirao košarkaše Zadra i podignuo moral domaćoj momčadi, a posebno Plummeru, koji je u dodatnih pet minuta postigao devet od 16 Bosninih koševa te se prometnuo u junaka pobjede.

Portorikanac je s 30 poena bio najbolji strijelac Bosne. Jarrod West je postigao 16 koševa, a Jure Zubac je spojio 15 poena i 11 skokova.

Zadrane je predvodio Vladimir Mihailović s 32 koša. Boris Tišma je ubacio 15 poena, a Marko Ramljak je imao 13 koševa i 11 skokova. Borna Kapusta je postigao 11 poena i dodao pet asistencija.

Zadrani su porazom pali na šesto mjesto ljestvice skupine B u ABA ligi s učinkom 4-8, a Bosna ih je preskočila i zasjela na petu poziciju sa 6-5. Na vrhu ljestvice su Budućnost i Cedevita Olimpija s učinkom 9-2. Ispred Zadra su još i Crvena zvezda (7-3) te subotički Spartak (6-5).
Ključne riječi
ABA liga Zadar Bosna

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar arba_arba
arba_arba
22:13 02.01.2026.

2026 se tamo nastavlja di je 2025 stala.Ovo stvarno nigdi nema. Sve ”guste” smo izgubili.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!