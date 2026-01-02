Sekunda ih je dijelila od slavlja: Zadrani primili ludu tricu sa sirenom pa izgubili u produžetku

Zadrani su veći dio utakmice proveli u vodstvu, ali u završnici osnovnog dijela utakmice nisu uspjeli dovršiti posao. Tri sekunde prije kraja, pri rezultatu 76-74 za momčad Danijela Jusupa, kapetan Zadra Marko Ramljak je pogodio jedno od dva slobodna bacanja, a na suprotnoj strani je domaći šuter Alfonso Plummer tricom za 77-77 odveo utakmicu u produžetak.

Takav je rasplet deprimirao košarkaše Zadra i podignuo moral domaćoj momčadi, a posebno Plummeru, koji je u dodatnih pet minuta postigao devet od 16 Bosninih koševa te se prometnuo u junaka pobjede.

Portorikanac je s 30 poena bio najbolji strijelac Bosne. Jarrod West je postigao 16 koševa, a Jure Zubac je spojio 15 poena i 11 skokova.

Zadrane je predvodio Vladimir Mihailović s 32 koša. Boris Tišma je ubacio 15 poena, a Marko Ramljak je imao 13 koševa i 11 skokova. Borna Kapusta je postigao 11 poena i dodao pet asistencija.

Zadrani su porazom pali na šesto mjesto ljestvice skupine B u ABA ligi s učinkom 4-8, a Bosna ih je preskočila i zasjela na petu poziciju sa 6-5. Na vrhu ljestvice su Budućnost i Cedevita Olimpija s učinkom 9-2. Ispred Zadra su još i Crvena zvezda (7-3) te subotički Spartak (6-5).