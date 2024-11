Zabočani pjevali cibosima "kaj nam pak moreju", Erotic Front u ekstazi

Po svim linijama oslabljena Cibona (financijski, upravljački, igrački) očito više ne uživa ugled domaćih sudaca jer da je drugačije onda bi Zagrepčani, kod rezultata 79:80, zacijelo imali tri bacanja za pobjedu. Ovako je pak ispalo da "suci ništa nisu vidjeli", što je česta pojava u posljednjem posjedu, pa je domaći Zabok izborio svoju treću prvenstvenu pobjedu.

A s obzirom na to kako su igrači zagorskog premijerligaša igrali ovu utakmicu, a igrali su za svaku pohvalu, Zabočani su ovu radost i zaslužili. A cibosima i njihovu treneru Bariši Krasiću ostaje za analizirati zašto su se opet, kao i više lani, spotaknuli o sastav koji je nominalno značajno slabiji od njih. Doduše, lani se to događalo jer su igrali s četiri ili pet seniora tako da je ovaj poraz tim bolniji.

Doduše, ni u ovoj situaciji cibosi nisu bili kompletni ali svojom odlukom jer se stručni stožer odlučio zahvaliti nigerijskom centru upitne kvalitete Talibu Zanni i hrvatskom veteranu, 34-godišnjem beku-šuteru Svenu Smajlagiću očito s idejom davanja prilike mladićima poput Barta i Katanovića.

Dakako, jedna od tajni ovakva ishoda zacijelo se krije i u sjajnom vođenju utakmice od strane Ivana Tomasa, jednog od perspektivnijih domaćih trenera. A on je jako dobro proučio Cibonine slabe točke i na tome i poentirao.

Unatoč svemu, imala je Cibona napad za pobjedu i 20 sekundi za realizaciju istog i to nakon što je Južnosudanac Peter Jok pogodio samo jedno slobodno bacanje za 79:80. A taj napad se tako odvrtio da je krilni-centar Vuković ostao sam na trici koju je pokušao i zabiti ali je promašio. A imao je i otvoren koridor prema košu i mogao je položiti za dvicu, dostatnu za pobjedu.

Nakon tog promašaja, još je jednom lopta došla do Vukovića a on se odlučio za težak šut, tricu preko ruke, umjesto da vrati loptu na tricu gdje je usamljen bio razigravač Rogić. Na koncu je loptu dohvatio i Bundović ali je on blokiran od Črnjevića a potom i Majcunić no on je bio u preteškoj situaciji za postizanje koša i domaćini su počeli slaviti. Njihova navijačka skupina Erotic Front Zabok bila je u ekstazi a mogla se čuti i ona "Zagorci sme, ljudi pravi, kaj nam pak moreju..."

Zagrepčani će se sigurno žaliti što pri Vukovićevu posljednjem tricaškom pokušaju Cincu nije suđen prekršaj za tri Cibonina bacanja, jer kontakta je bilo, no kako su igrali cijelu utakmicu cibosi bolje nisu ni zaslužili.

A upravo je Cinac (23 koša, 6 skokova), uz Sikirića (21 koš, 9 skokova) bio igrač prevage a korisne role odigrali su i Savić (12 koševa) i Lužaić (9 koševa, 4 asista). Kod gostiju dvoznamenkasti su bili Bundović (15 koševa), Vuković (14) i Majcunić (13). Neuobičajeno malu minutažu (osam i pol minuta) imao je krilni-centar Ročak, u pravilu energetski agregat te momčadi.

A kako nam kažu neki dobri poznavatelji situacije u momčadi, u kojoj očito ima dosta problema, nemale muke za ovaj sastav tek slijede, naročito nakon reprezentativne stanke kada će Zagrepčani imati niz gostovanja.