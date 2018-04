Buffon: Opet bih to rekao, iako sam možda narušio moj ugled

Gianluigi Buffon prilično burno je reagirao na odluku suca Michaela Olivera koji je u sudačkoj nadoknadi uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Reala i Juventusa pokazao na jedanaesterac za kraljeve.

Vratar stare dame zbog te reakcije dobio je crveni karton, a Cristiano Ronaldo sigurno je pogodio s bijele točke te odveo kraljevski klub u polufinale gdje ih čeka Bayern.

- Nepravedno je ovako ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim je odlukama dokazao da je ubojica. Tako to rade životinje - rekao je Buffon odmah nakon utakmice.

Iako je od utakmice prošlo nekoliko dana, Buffon tvrdi da bi ponovio riječi koje je rekao vruće glave.

- U takvoj je situaciji logično da se izgovaraju takve stvari. Ponovio bih što sam rekao, ali na malo pristojniji način. Sudac Oliver? Momak koji se našao u presloženoj i prevelikoj situaciji za sebe - rekao je Buffon pa nastavio:

- Kao kapetan momčadi, branio sam svoje suigrače i pet tisuća navijača koji su nas došli podržati u Madrid. Moja je reakcija bila potrebna, bez obzira što je možda narušila moj ugled.