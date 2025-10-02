Brzo se pokajao: Štimac ekspresno obrisao kontroverznu objavu, no šteta je već učinjena

Hrvatski stručnjak na klupi mostarskog Zrinjskog Igor Štimac podigao je puno prašine svojom objavom na društvenim mrežama u kojoj pruža podršku hrvatskom političaru Marinu Miletiću. Štimac je objavu koja se vrlo brzo našla u medijima na kraju obrisao, vjerojatno shvativši kakav bi učinak ona mogla imati.

Štimac je podijelio njegov video u kojem priča o ubojstvima kršćanskog stanovništva i paljenju crkava u Nigeriji te je u opisu iznio i neke svoje stavove.Ono o čemu se najviše pričalo ipak je način na koji je Štimac odlučio završiti objavu napisavši ZDS. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Slušamo svakodnevno vapaje za priznanjem Palestinske države, plač nad stradanjem civila koji su uvijek i svugdje nevine žrtve visokih politika, ali nevjerojatno je licemjerje i dvostruki kriteriji podlih Soroševih medija diljem svijeta po pitanju vrijednosti ljudskog života. Ne interesiraju ih deseci tisuća ubijenih kršćana ni spaljenih crkava?! O tome se ne treba izvjestiti javnost , jer tim i takvim medijima najvažniji zadatak je obezvrijedjivanje kršćanskih vrijednosti, islamizacija Evrope , te u isto vrijeme promicanje ultra ljevičarskih pokreta gdje god je moguće , kao i financiranje i izazivanje nereda u zemljama koje se još uvijek opiru SODOMI I GOMORI koja nas sve više okružuje.

Podržava se one koji su “promašili” Trumpa , slavi se smrt Charlie Kirka , kršćanskog “pastira” kojeg je slijedilo i obožavalo more osviještenih mladih ljudi.

U Briselskim uredima sjede isključivo osobe koje su u istospolnim zajednicama ( čast nekolicini “normalnih” ) , koji se nisu udostojili minutom šutnje ispoštovati Charlievo stradanje i pokazati kako je svaki ljudski život jednako vrijedan bez obzira na boju kože i uvjerenja.

Guraju našoj djeci u škole seksalice kako bi im objasnili koliko je “nenormalno” normalno, ukrali su nam “dugu” koja je obilježilja naša djetinjstva kao pojam sreće i radosti, osudjuju nas radi ljubavi prema domovini i preziru radi otpora koji pružamo kad je u pitanju očuvanje identiteta i tradicionalnih vrijednosti na kojima počiva naša kultura.

Puna podrška svima poput Marina Miletića koji se javno bore za istinu i sretniju budućnost naše djece! ZDS! - napisao je.

Štimac je svoju objavu obrisao nakon što su ju prenijeli mediji iz regije, no čini se da je šteta već učinjena. Mediji iz Bosne i Hercegovine čekaju reakciju UEFA-e i vlastitog nogometnog saveza, a očekuju tešku osudu Štimčevih djela budući da se ona direktno kose s pravilima nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i UEFA-e.

Krovna europska nogometna organizacija jasno daje do znanja da brani bilo kakvo uplitanje politike u sport, a njene regulativi jasno zabranjuju - bilo kakvih političkih, ideoloških, vjerskih i uvredljivih poruka tijekom svih svojih natjecanja, uključujući izjave, transparente, znakove i ponašanje koje može izazvati netrpeljivost ili diskriminaciju.