Štimcu i Zrinjskom prijete momci s Gibraltara: 'Idemo na pobjedu, ali na jedno moramo paziti'

Trener Hrvatskog športskog kluba "Zrinjski" Igor Štimac rekao je da očekuje pobjedu, ali da njegova momčad ne smije podcijeniti prvaka Gibraltara Lincoln Red Imps FC, protiv kojega u četvrtak u Mostaru igra susret prvoga kola Konferencijske lige.

"Radi se o jako zahtjevnom protivniku, o momčadi koja ima glavu i rep koja zna što želi i kako do toga doći", rekao je Štimac na konferenciji za medije. Dodao je da će to zahtijevati strpljivost, mudrost i tehničku izvedbu kako bi došli do željenih bodova, budući da su protivnički igrači uglavnom španjolskog podrijetla, koji su "tehnički educirani, imaju puno iskustva u momčadi, fizički su moćni i imaju tri standardna reprezentativca".

Po njegovim riječima HŠK Zrinjski igrat će na pobjedu u prvome kolu. "Sigurno neću pričati kako ćemo igrati, ali igrat ćemo, naravno, na pobjedu", istaknuo je hrvatski stručnjak.

Upitan o povratku ozlijeđenih Tylera Bureya i Marijana Ćavara, Štimac je istaknuo da se "Ćavar polako vraća" i da razmišlja o njegovom uključivanju u momčad. "Njegova tehnička superiornost je nešto što nam fali, ta 'točka na i' koja bi silno pomogla ovoj završnici", rekao je. Dodao je da je Burey još u fazi oporavka. Štimac je čestitao svojim igračima na uvjerljivoj pobjedi protiv Veleža, koja je, kako je rekao, bila možda "jedna od najjednostavnijih pobjeda na tom neugodnom terenu."