Zašto sin Zorana Milanovića ne nastupa na Svjetskom prvenstvu? Ovo je mnoge iznenadilo

U zagrebačkoj Areni u tijeku je Svjetsko prvenstvo u hrvanju, a hrvatska sportska javnost s posebnim je zanimanjem pratila tko će predstavljati zemlju u teškoj kategoriji grčko-rimskog stila. Ipak, mnogi su ostali iznenađeni kada su vidjeli da na popisu nema Marka Milanovića (20), jednog od najperspektivnijih hrvatskih hrvača i sina predsjednika Republike Zorana Milanovića. Umjesto njega, u kategoriji do 130 kilograma nominiran je njegov klupski kolega iz Hrvačkog kluba Metalac, iskusni Marko Koščević (35), koji se na veliku scenu vratio nakon duže pauze. Koščević je na prvenstvu ostvario pobjedu protiv indijskog predstavnika Sonua Sonua, no u sljedećem je kolu zaustavljen od aktualnog svjetskog prvaka, Iranca Amina Mirzazadeha, ali i dalje ima priliku boriti se za brončanu medalju kroz repasaž.

Iako se u javnosti nagađalo o mogućoj ozljedi, razlog Milanovićeva izostanka posve je druge prirode. Prema dostupnim informacijama, izbornik reprezentacije Anton Đok donio je odluku na temelju jasnih kriterija, a ključan je bio Milanovićev izostanak s Prvenstva Hrvatske. Iako je mladi hrvač prošao kompletne pripreme s reprezentacijom, propuštanje državnog prvenstva bio je faktor koji je presudio u korist njegova kolege Koščevića. Odluka je tim zanimljivija jer je Milanović nedavno pokazao da je u izvrsnoj formi unatoč dugotrajnim problemima s kukom zbog kojih je prošle godine morao na operaciju.

Njegov povratak bio je impresivan. U lipnju je osvojio jaki turnir "THOR Masters" u Kopenhagenu, čime je najavio visoke ambicije za nadolazeća natjecanja, primarno Europsko i Svjetsko prvenstvo do 23 godine. Milanović, koji je prošle godine osvojio broncu na Europskom prvenstvu do 20 godina, karijeru je započeo u judu, no prekretnica se dogodila 2016. godine kada ga je olimpijski nastup Bože Starčevića inspirirao da se prebaci na hrvanje. Sudbina je htjela da mu upravo Starčević kasnije postane jedan od trenera, usmjeravajući ga na putu prema vrhu.

Koliko je ozbiljno shvatio svoj sportski put, otkrio je i u jednom intervjuu, prepričavši savjet koji je dobio od oca Zorana na samom početku. Kada mu je priznao da se želi profesionalno baviti hrvanjem, otac mu je kratko poručio: "Dobro, onda nastoj biti olimpijski prvak jer se inače nema smisla time baviti." Taj savjet postao mu je vodilja, a njegova predanost i fizička snaga su neupitne, što dokazuje i anegdota s ručnim dinamometrom gdje je izmjerio snagu stiska od čak 90,36 kilograma, gotovo dosegnuvši maksimum sprave. Iako je propustio seniorski SP u Zagrebu, nema sumnje da je pred njim svijetla budućnost i da će uskoro dobiti priliku dokazati se na najvećoj sceni.