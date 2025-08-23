Brat Dinamova trenera zbog životnog poziva daleko je od očiju javnosti: 'Na njemu je veliki presing'

Potpuno posvećen i fokusiran na svoju misiju u Dinamu, trener plavih, 50-godišnji Mario Kovačević, drži svoj privatni život podalje od medijskih reflektora. Prije nepunih godinu dana, dok je uspješno vodio Slaven Belupo, bio je otvorio vrata svog varaždinskog doma magazinu Gloria, pa je javnost tada mogla upoznati Marijevu suprugu Lanu, kćeri Janu i Niku, pa i Nikina supruga, 23-godišnjeg slovenskog nogometnog vratara Maja Pavlija, danas člana druge momčadi Slavena Belupa, NK Koprivnice.

Borba s bolešću

U ranijim medijskim istupima Mario Kovačević često je govorio o svom odrastanju u Jablanici i Sarajevu, o dramatičnom odlasku iz glavnog grada BiH u jeku rata 1994. godine, o dolasku u Varaždin, gdje je počela njegova nogometna afirmacija, ali i gdje je 1997. godine upoznao buduću suprugu Lanu... Također, Mario je znao s javnosti podijeliti i svoju najveću intimu, borbu s opakom bolešću dijagnosticiranom u studenom 2023. Koju je hrabri Jablaničanin pobijedio.

Međutim, malo je poznato kako Dinamov trener Mario Kovačević ima i – brata. Ne skriva ga – naravno, ali zbog prirode njegova životnog poziva, 45-godišnji trenerov brat Darko Kovačević, također se ne želi previše izlagati javnosti. Naime, don Darko Kovačević je – svećenik.

Pretraga njegovoga imena odvest će vas na službenu stranicu Dubrovačke biskupije, u Župu Velike Gospe, na kojoj stoji kako je župni vikar don Darko Kovačević jedan od 18 članova Župnog pastoralnog vijeća, te član Župnog ekonomskog vijeća. Daljnja pretraga otkriva i kako je Porečka i Pulska biskupija 15. srpnja 2019. godine izvijestila:

– Vlč. Darko Kovačević, svećenik Porečke i Pulske biskupije, proslavio je mladu misu 24. lipnja 2019., u župi Sv. Luke evanđeliste u Sarajevu. Svoju mladu misu, u župi Sv. Luke, evanđeliste u sarajevskom Novom Gradu, proslavio je u večernjim satima svetkovine Sv. Ivana Krstitelja, don Darko Kovačević (1980.), svećenik Porečke i Pulske biskupije, član Neokatekumenskoga puta. Nakon pozdrava koje je uputio župnik vlč. Željko Vlajić, blagoslov su don Kovačeviću dali njegovi roditelji Slavko i Jele.

Inače, don Darko je rođen u Mostaru (njegov brat Mario u Doljanima u Općini Jablanica), a odrastao je u Sarajevu, gdje je jedno vrijeme svoga života proveo kao član župe Sv. Leopolda Mandića u Briješću. Otkrivajući svoje duhovno zvanje u okrilju zajednice Neokatekumenskoga puta, pošao je u Sjemenište Redemptoris Mater u Puli, gdje je nakon završenoga filozofsko-teološkoga studija i zaređen za svećenika Porečke i Pulske biskupije.

Daleko od zvijezde

Don Darko Kovačević, između svojih obaveza u Župi, javio se telefonom na naš poziv. Kada smo spomenuli da bismo željeli razgovarati o bratu, Dinamovu treneru, koji je samom svojom funkcijom već postao sportska zvijezda, pa i o don Darkovu životnom pozivu, dubrovački vikar ljubazno je zamolio jedan dan za razmišljanje. Dan poslije javio nam se u dogovoreno vrijeme. Nastupio je ljubazno, razumijevajući interes medija – s obzirom na bratovu funkciju, ali istodobno napomenuo "kako obojici braće u ovom trenutku treba mir" kako bi ostali fokusirani na svakodnevne izazove koji su pred njima.

– Brata volim, molim za njega, kao i za svakog čovjeka. Molio sam se za brata oduvijek, zajedno s drugim svećenicima i u teškom razdoblju kada se borio s bolešću. Mario ima svoj put, izabrao je trenerski poziv, i dobro mu ide. I njemu, naravno i sebi, želim da budemo dobri kršćani, da budemo vjerni Bogu i dobri ljudi. Da se volimo i poštujemo – kazao nam je don Darko i dodao:

– Moj brat Mario daleko još od zvijezde, tek je na početku svoga puta, i sada je na njemu veliki presing – jer nije lako biti trener Dinama – ali on se dobro s tim nosi. I zato u tom smislu treba mu mir.

Don Darko Kovačević, uz brata Marija (rođenog 1975. godine) ima i stariju sestru Slađanu (rođenu 1973.), koja živi u Sarajevu i sa suprugom Igorom ima trojicu sinova.

Don Darko Kovačević ovog je mjeseca bio među brojnim hodočasnicima iz Hrvatske koji su pohodili Jubilej mladih u Rimu. Bilo je to okupljanje mladih iz cijeloga svijeta na danima molitve, zajedništva, slavlja i duhovne obnove, čiji je vrhunac bila Jubilejska misa s papom Lavom XIV. na Tor Vergati.