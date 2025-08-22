Naši Portali
SAD SE SVE ZNA

Velimir Zajec raspisao prve demokratske izbore u Dinamu, evo kad će se održati

Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo Zagreb
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
22.08.2025.
u 19:19

Izbori će se održati u subotu, 13. rujna 2025. godine

Nakon što je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove potvrdio novi Statut GNK Dinamo, koji je usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza, predsjednik kluba Velimir Zajec danas je službeno raspisao izbore, objavio je Dinamo na svojoj službenoj stranici. Izbori će se održati u subotu, 13. rujna 2025. godine.

Sve relevantne informacije vezane uz održavanje izbora dostupne su na službenoj poveznici, a klub će u nadolazećim danima objaviti dodatne detalje kako bi svi članovi bili pravovremeno informirani o svim aspektima izbornog procesa.

GNK Dinamo ovim korakom nastavlja proces demokratizacije i transparentnog upravljanja u skladu s usvojenim statutarnim promjenama.
Komentara 3

Pogledaj Sve
23
234
19:51 22.08.2025.

Demokratski izbori za upravljat nečim što plaća grad i država. Znači stadion ti napravi netko drugi, struju i vodu ti plati netko drugi, poreze netko drugi a ti glumiš velikog poduzetnika i sposobnog lika. Uspjeh na tablici nije ni bitan , ti samo djeliš lovu od prodaje igrača. Navijavič plate bijednu članarinicu od 20 € i glume dioničare nečega što im drugi plaća. Poduzetništvo na socijastički način.

DR
drobilicakostiju
19:30 22.08.2025.

jedina dva kluba u europi kojima upravljaju ,,navijači,, su hajduk i dinamo i jedino ta dva kluba troše više nego što vrijedi momčad po transfermarktu...hajduk godišnje troši 42 milijuna eura a momčad vrijedi 37 milijuna dok dinamo troši 70 milijuna eura na momčad koja vrijedi 56 milijuna eura.to je ko da netko na održavanje auta koji vrijedi 10 000 eura troši 15 000 eura..rijeka npr s proračunom od 15 milijuna eura ima momčad koja vrijedi 35 milijuna,varaždin s proračunom od 6 milijuna momčad koja vrijedi 10,vukovar s jednim milijunom momčad koja vrijedi 6..u europskom nogometu psg je poznat kao najrastrošniji klub,troše 620 milijuna eura na momčad koja vrijedi milijardu i dvjesto milijuna...i čitav svijet lud samo vanja peh,ljpv i uddbašija koja stoji iza projekta naš dinamo i naš hajduk pametni

BP
Besposlen pop
20:10 22.08.2025.

Zeko, predsjednik Dinama, naš Zagrepčanec, purger, a ne zna ni kravatu nositi. Sramota!

