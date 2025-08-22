Velimir Zajec raspisao prve demokratske izbore u Dinamu, evo kad će se održati

Nakon što je Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove potvrdio novi Statut GNK Dinamo, koji je usvojen na povijesnoj Skupštini kluba održanoj u utorak, 19. kolovoza, predsjednik kluba Velimir Zajec danas je službeno raspisao izbore, objavio je Dinamo na svojoj službenoj stranici. Izbori će se održati u subotu, 13. rujna 2025. godine.
Sve relevantne informacije vezane uz održavanje izbora dostupne su na službenoj poveznici, a klub će u nadolazećim danima objaviti dodatne detalje kako bi svi članovi bili pravovremeno informirani o svim aspektima izbornog procesa.
GNK Dinamo ovim korakom nastavlja proces demokratizacije i transparentnog upravljanja u skladu s usvojenim statutarnim promjenama.
Demokratski izbori za upravljat nečim što plaća grad i država. Znači stadion ti napravi netko drugi, struju i vodu ti plati netko drugi, poreze netko drugi a ti glumiš velikog poduzetnika i sposobnog lika. Uspjeh na tablici nije ni bitan , ti samo djeliš lovu od prodaje igrača. Navijavič plate bijednu članarinicu od 20 € i glume dioničare nečega što im drugi plaća. Poduzetništvo na socijastički način.