Bolje Giggs nego kiks: Učenik sir Alexa u lipnju će u Osijeku prijetiti Hrvatskoj

Zaplakao je na terenu nakon što je odradio posljednju od četiri utakmice na klupi Manchester Uniteda na koju je silom prilika kako bi turbulentnu sezonu 2013./2014. priveo kraju poslije otkaza nedoraslom Davidu Moyesu. Poslije je priznao kako tih dana nije mogao spavati. Bilo je previše stresno.

Godinama je učio od najvećeg, sir Alexa Fergusona, potom dvije sezone bio pomoćnik Louisu van Gaalu, no pravi priliku na Old Traffordu nije dobio. Iako, da su u Manchester Unitedu slušali ono što je Ryan Giggs imao reći, odnos snaga u europskom nogometu danas bi bio bitno drukčiji. Giggs je, naime, sugerirao dovođenje tada anonimnih klinaca Gabriela Jesusa i Kyliana Mbappéa, no u klubu su ostali “gluhi”.

Ima strpljenja za Balea

Klupa reprezentacije Walesa prvi je samostalan posao Ryanu Giggsu iako kao nogometaš nije previše držao do dresa “zmajeva”. Naime, iako mu je karijera u nacionalnoj vrsti trajala 16 godina, skupio je tek 65 nastupa i to zbog toga što je birao utakmice, odnosno nije se odazivao na one prijateljske. U vrijeme kada je igrao najbolji nogomet nanizao je čak 18 prijateljskih utakmica reprezentacije na kojima se nije pojavio pravdajući se ozljedama.

– U to vrijeme, kada god bih igrao dvije utakmice u tjednu, bio sam sklon ozljedama tako da smo ja i Alex Ferguson proučavali utakmicu po utakmicu i odlučili da ne igram one prijateljske – poslije je otkrio Giggs u svojoj autobiografiji.

Otuda je i razumljivo njegovo strpljenje za svoju najveću zvijezdu Garetha Balea kojeg je, na neugodno iznenađenje navijača, poštedio za prijateljsku utakmicu protiv Trinidada i Tobaga koja je bila generalka za početak kvalifikacija. Giggs nema straha bacati u vatru mlade igrače, najsvjetlija tradicija Manchester Uniteda duboko je usađena u njegovu nogometnu filozofiju.

U kvalifikacijskoj utakmici protiv Slovačke momčad je na travnjak poslao u formaciji 4-2-3-1 s Garethom Baleom u vrhu napada, no čak sedam startera u reprezentaciji Walesa imalo je manje od deset nastupa za “zmajeve” pri čemu su njih petorica u U21 dobi. Štoviše, gol odluke zabio je krilni napadač Swanseaja Daniel James kojemu je to bio tek drugi nastup za reprezentaciju, i to prvi od prve minute. Giggs se uhvatio velikog posla smjene generacija u kojoj je isprobao čak 43 igrača u 11 utakmica. Prosječna dob reprezentacije Walesa koja je u listopadu 2017. završnicu kvalifikacija za SP 2018. bila je 26,7 godina. Manje od godinu i pol kasnije prosječna dob momčadi koja je istrčala na travnjak u premijernoj utakmici kvalifikacija za Euro 2020. protiv Slovaka bila je tek 24,3 godine!?

Samo trojica igrača koja su igrala polufinale Eura prije dvije i pol godine nastupila su protiv Slovačke. Iako je uzorak nezahvalan, jer Giggs je “zmajeve” vodio u tek 11 utakmica, usporedba s bivšim izbornikom Chrisom Colemanom koji je Wales doveo do polufinala Eura 2016. ide u prilog aktualnom izborniku. Naime, reprezentacija Walesa pod Giggsom u prosjeku zabija 1,36 golova po utakmici dok je u Colemanovo doba prosjek bio 1,06, a prima prosječno pogodak po nastupu (1,2 gola primali su u Colemanovo vrijeme). Iako ni bodovni učinak ne oduševljava, a Giggs je ostvario po pet pobjeda i poraza uz jedan remi ili u prijevodu osvojio tek 1,45 mogućih bodova po utakmici. Coleman izborničku karijeru zaključio s još slabijim prosjekom osvojenih bodova (1,40).

Okupljanje već u svibnju

U lipanjskom kvalifikacijskom “prozoru” Wales će morati na dva gostovanja, protiv Hrvatske u Osijeku 8. i Mađarske u Budimpešti 11. lipnja, koja bi mogle odlučiti čitave kvalifikacije zbog čega Giggs ništa nije želio prepustiti slučaju. Već koncem svibnja okupit će reprezentaciju.

– Prvenstva u Engleskoj završavaju ranije (Championship 5. svibnja, Premier liga 12. svibnja) i zato ćemo otići na tjedan dana u Portugal kako bismo što bolje premostili to razdoblje bez utakmica – najavio je Giggs.

