Tviteraš spasio karijeru vrataru kojem je zadaća zaustaviti Hrvatsku?

Wayne Hennessey, vratar Crystal Palacea i velške reprezentacije, našao se u nezavidnome položaju nakon što je tijekom vikenda optužen da je nacistički salutirao ispred kamere njemačkog suigrača Maxa Meyera.

Dečki su se s ostatkom momčadi zatekli na večeri nakon pobjede u FA kupu protiv Grimsbyja, a na fotografiji je prikazan s lijevom rukom uzdignutom povrh usta (asocijacija na Hitlerove brčiće) i desnom visoko podignutom u zrak.

Gesta je pokrenula lavinu osuda, naposljetku i istragu, a Hennesseyju je malo tko povjerovao kada je u nedjelju navečer na Twitteru naglasio da je sve pogrešno protumačeno.

– Što vam je? Nikad ne bih takvo što učinio. Desnom sam rukom mahao Meyeru, a lijevu sam držao iznad usta u želji da me bolje čuje – objasnio je Hennessey i uglavnom izazvao podsmijeh.

Na njegovu sreću, izvjesni Robbie Welch, navijač Crystal Palacea, objavio je u ponedjeljak na Twitteru fotografiju koja bi Velšaninu mogla spasiti karijeru.

Riječ je o prizoru s neke od utakmica, na kojemu je Hennessey uhvaćen u istoj pozi. Tog je dana na identičan način mahao i dobacivao suigračima, pa je lako moguće da je Sieg Heil ispred kamere doista izveo nehotice.

Thought Wayne’s excuse was a load of bullshit until I saw this. #cpfc #hennessey pic.twitter.com/3H1gUjFXTD