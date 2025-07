'Bobanovu hrabrost u Dinamu treba podržati, a Hajdukov najveći dobitak je Vučević'

Srđan Lakić komentirao je aktualne mijene u našim ligaškim nogometnim okvirima s naglaskom na prijelazni rok.



– Moglo se očekivati da će Dinamo i Rijeka biti najaktivniji. No za sve treba vremena, a problem hrvatskih klubova je što si ne mogu priuštiti kapitalna pojačanja koja jamče razliku. Isto tako, momčadi se u novim okolnostima moraju uigrati, a trebat će sreće da ove europske kvalifikacije prođu što povoljnije za naše klubove – počeo je Srđan Lakić.



Ipak, najviše pozornosti privukao je Dinamo?



Sezona će pokazati

– Sezona će pokazati. Dosta toga su doveli. Budu li imali sreće da ih na početku poljubi rezultat, vjerujem da će imati dobru sezonu. U suprotnom, bit će to neka teža priča.



Kada gledate po rosteru, prošlogodišnji je Dinamo imao bolju momčad?

– Ne bi trebalo značiti. U nogometu je jedino sigurno da se ništa ne zna. Dinamo je složio neku novu priču za koju će trebati strpljenja, a rezultat će doći s vremenom.



Što će po vama u toj novoj postavci biti ključno za uspjeh?



– Mir i podrška treneru. Ne bude li toga, neće biti dobro. Budu li svi zajedno, izaći će na pravi put jer ovdje govorimo o pravim igračima i momčadi. Znam da će se svaki potez preispitivati jer je Dinamo velik klub i očekivanja su velika. Kada Dinamo promijeni 20 igrača, jasno da je to tema na svakoj kavi. No promjene su bile neophodne, odnosno novi početak. Ne bih kazao da je to pogrešno. Jer, svaki je potez dobar ako se u tome ustraje. Ne vidim ništa loše u ideji o novom početku i novoj energiji. Posebice nakon neuspješne prošle sezone u kojoj je Dinamo bio bez benzina. Sada su došli novi i gladni igrači, željni dokazivanja. Treba im samo vrijeme i napravit će rezultat.



Što će Dinamu donijeti Dion Drena Beljo, najskuplje pojačanje?



– Vjerujem u njega, koliko god to zvučalo subjektivno. Sviđa mi s njegova odlučnost i svjesnost važnosti zadaće. U igračkim je godinama dovoljno iskusan za izazove koji ga očekuju, a isto tako se generacijski uklapa u ovu mladu momčad. Vjerujem da će to dobro funkcionirati – kaže Lakić.



Kako ste vi doživjeli ovu Bobanovu upravljačku politiku u Dinamu? Neki kažu, riskantna igra...

- Mislim da povlači dobre poteze. Sviđa mi se što vidim bivše igrače involvirane u tu priču, Šokotu, Vlaovića... Dugo godina nije se promovirala teza da su klupski interesi ispred svih, a to je sada slučaj u ovoj Bobanovoj priči. To treba podržati. rezultat će sigurno doći, prije ili kasnije. Samo ustraje li se u toj ideji. Boban ima veliko nogometno iskustvo, kao i upravljačko. On želi najbolje Dinamu, a ima hrabrosti vući poteze. Ja bih to pozdravio. Naravno, bit će u pogreška, ali to je normalna pojava. Bude li prave podrške, Boban će napraviti rezultat. Možemo pričati je li neki potez dobar ili loš, no za takvo što trebate imati hrabrosti. Vidi se odlučnost i vizija, a to su preduvjeti za uspjeh. Je li sve ispravno? Vjerojatno nije. Je li sve pogođeno? Vjerojatno nije. No mislim da je većina stvari napravljena dobro.



Kada govorite o vremenu koje je neophodno da iznjedri rezultat, ipak imam dojam da kasnimo u mnogočemu. Primjerice, zadnjih pet godina nekoliko je klubova sudjelovalo u Konferencijskoj ligi, Borac iz Banje Luke igrao je skupinu, Celje i Olimpija pomiču granice u Europi, baš kao i klubovi iz Austrije. A mi se samo oslanjamo na Dinamo.



– Ne bih podcjenjivao Cipar, oni puno ulažu u nogomet...



Ma da, ali oni su donedavno bili nogometna egzotika...



– Ali liga im je dobra. Igrao sam svojedobno protiv APOEL-a iz Nicosije. Imaju dobru infrastrukturu, dovode dobre igrače...



Dakle, sustav je to koji ipak nešto proizvodi?



– Naravno. HNL ima dosta više individualne klase, no na Cipru se igra dobar nogomet. Problem je što smo mi u Hrvatskoj dosta nerealni i te, uvjetno rečeno, male nogometne nacije podcjenjujemo. No to nije realno.



Dobro, pa prije jesu bile male, ali očito su narasle, a mi u tom smislu stagniramo?



– Ključne su financije. No mi ćemo ove sezone sigurno imati kvalitetnu ligu. Varaždin je pravo osvježenje u svakom smislu, Istra se pojačala, dovela je dobrog trenera, Hajduk će rasti s Goranom Vučevićem i Gonzalom Garcijom, Osijek slaže neku svoju priču... Ovakvu situaciju prije samo pet godina mogli smo samo sanjati. Da ne govorim o Rijeci. Nadam se da će proći protiv Ludogoreca. Tu prvu utakmicu pozitivno bih ocijenio. Imala je Rijeka bolje prilike. No Ludogorec je dobar klub...



I u Razgradu je malo momčadi slavilo zadnjih godina?



– Tako je, no svemu dođe kraj. Važno je ostaviti dobar dojam. Lani se Rijeka nije pokazala kao gostujuća momčad, ove će sezone biti bolje, iskreno vjerujem.



Lani je Rijeka napravila odličan posao kada govorimo o izlaznim transferima. Okrenula je petnaestak milijuna eura. Ovaj prijelazni rok ima sličan potencijal u Fruku, Jankoviću, Radeljiću...?



– Ako postoji idealan trenutak za novi dobar posao, onda je to sigurno ovo ljeto. Uvijek je malo riskantno ako čekaš kraj prijelaznog roka. Nije lako to ostvariti, no ne bi im bilo prvi put. Imaju svoj način rada koji se pokazao ispravnim. Manje afirmirane igrače uspijevaju prodati – kaže Lakić.



Hajduk je napokon afirmirao poslovnu priču koja ima veliki potencijal, prodao je mladog Domagoja Prpića u milijunskom transferu. Dobar potez iz više razina, prodao je svoj proizvod i zaradio...



– Dečko je otišao u top klub i jaku ligu. Sjajna je to stvar za Hajduk. Tko prati nogomet, vjerojatno će se složiti.



Dobro bi bilo da u uzvratu Hajduk prođe Ziru, tako bi trebalo biti?



– I ja isto vjerujem da će Hajduk slaviti. Sada ima trenera koji želi nešto izgraditi, ima čvrst karakter. Garcia zna stvoriti igru i napraviti momčad. No najveći Hajdukov dobitak je Goran Vučević, godinama je radio na vrhunskoj razini i Hajduk će s njim ići u pravom smjeru. On može donijeti puno toga dobroga.



Važna će biti i uloga Ivana Rakitića?



– Njegova najveća snaga je što će biti dobra spona između igrača i Gorana Vučevića, zbog kojeg se Rakitić i odlučio prihvatiti nove uloge. Hajduk sada ima ljude koji znaju u kojem smjeru treba ići i sigurno neće podleći pritisku. To je ključ svega. Momčad nije presnažna, no ima dosta mladih igrača i vrijeme radi za njih. U Hajduku godinama nije bila posložena situacija.



Kako hrvatski klupski nogometni proizvod konkurira na europskom tržištu?



- Ključna je reprezentacija, bez toga naši igrači teško mogu postići dobru cijenu. Uspiju li naši klubovi ostvariti dobar rezultat u europskim natjecanjima, normalno da će im vrijednost rasti. Naravno, neće se promijeniti standard da naši mladi igrači koji igraju za reprezentaciju imaju svoju pravu vrijednost na tržištu. To je glavni alat za podizanje cijene. Naravno, moramo bodriti sve naše klubove u Europi, da prezentiraju naš nogomet na pravi način. Mi imamo kvalitetu, nisam od onih koji skeptično analiziraju našu ligu. Naravno, nedostaje nam još dosta stvari. U klubovima se sve bolje radi. Pa i naši manji klubovi rastu na svim razinama, od direktorske do skautske, u tom smislu idemo prema Europi. Vjerujem da će to dati rezultate, imamo znanje i talent.



Kako stojimo s talentima na čiju prodaju možemo računati u bližoj perspektivi?

- Naš najveći problem je što teško razvijamo naše talente od 18. godine...

Zašto?

- Velika nam je razlika između prve i druge lige, tereni su loši, igra se težak nogomet za te mlade igrače koji ne dobiju potrebno vrijeme i podršku da se razviju. Treneri u hrvatskoj ligi boje se gurnuti ih u vatru jer znaju da će im trebati vremena da dođu na tu razinu. Isto tako, naši igrači malo kasne u razvoju u odnosu na europske standarde. Sa 16 ili 17 godina, nisu na fizičkoj razini velikih nogometnih nacija koje dobro rade s mladim igračima. U tom smislu još nismo prilagodili sustav, niti napravili poligon za te igrače. Korak naprijed su druge momčadi ali dosta stvari moramo još popraviti.

Koje su to stvari?

- Pa infrastrukturu, struku moramo drugačije tretirati. Vidim da je donesena odluka da se mladi igrači moraju forsirati. Dosta u našoj ligi imamo igrača, rekao bih, srednje kvalitete, koji zauzimaju mjesto mladima. Mislim da bi se to moralo promijeniti u korist mlađih i kvalitetnijih igrača. Isto tako, puno je igrača sa strane.

Dakle, ako nam je cilj povećati cijenu našeg nogometnog proizvoda, moramo promijeniti principe selekcije, treninga i vrijednosni sustav?

- Tako je. Kod nas često treneri ne daju vrijeme igraču da bi on mogao odgovoriti na zahtjeve. Ni treneri nemaju podršku i ulazimo u zatvoreni krug i najčešće pričamo o vječnim talentima. A može ih se bolje pripremiti za ono što ih čeka u seniorskom nogometu. Adekvatnim metodama možemo skratiti to vrijeme prilagodbe, što je ključna stvar. Ni momčadi nam nisu dovoljno jake ni izbalansirane da bi se lakše afirmirali mladi igrači, a nerijetko to treneri i ne prepoznaju.