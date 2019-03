Bjelica otkrio podatak koji će oduševiti Dinamove navijače uoči Benfice!

Uefa, očekivano, ipak nije imala milosti za Dinamo. Očitovanje Nenada Bjelice na najavljenu kaznu zbog isključenja na utakmici Dinamo – Viktoria nije naišlo na plodno tlo kod disciplinaca europske nogometne organizacije, Bjelica je kažnjen zabranom vođenja jedne utakmice, a to je baš ova sutrašnja protiv Benfice u osmini finale Europske lige.

– Kriv sam, ponijele su me emocije, ali mislim da neće biti problema zbog toga. Samo zadnjih sat i pol prije utakmice ne smijem biti s momčadi, a do tada ćemo sve pripremiti. Ionako u tih sat i pol do početka ne volim previše pametovati igračima – kazao je Nenad Bjelica i dodao:

>> Pogledajte galeriju: Dinamove legende složne: Nema nepobjedivih! Dečki, vi to možete

– Sa svojim pomoćnicima Reneom Pomsom i Ninom Bulom imamo razrađene reakcije na sve što se može događati u utakmici, znamo kako će reagirati budemo li vodili, gubili, imali igrača više ili manje...

Veznjak kao i Bjelica

Bjeličin prvi pomoćnik je Rene Poms i on će imati ulogu prvog trenera iako će zajedno voditi momčad. No, jedan mora biti prvi, taj smije stajati uz travnjak.

– U Poljskoj sam isključen nekoliko puta, te je dvoboje vodio Poms i još nije poražen – zaključio je Bjelica tu priču.

Nadajmo se da će Rene Poms i dalje biti neporažen, a nedavno nam je ispričao svoju priču o povezanosti s Bjelicom.

– Ja sam 2012. godine bio pomoćni trener u Lask Linzu, a Nenad je bio u Wolfsbergu, obojica smo igrala u drugoj ligi, poznavali smo se. Potom je Bjelica otišao u prvu ligu, želio je veći stožer i pitao me, jer bili smo već prijatelji, bih li došao. I od tada smo uvijek zajedno – dodao je Rene Poms, pomoćni trener koji je zadužen za defenzivnu igru Dinama.

>> Pogledajte što je rekao trener Bjelica uoči utakmice protiv Benfice

[video: 29804 / ]

Rene Poms bivši je igrač, bio je vezni kao i Bjelica. Dugo ste zajedno s Bjelicom, gdje vam je bilo najljepše?

– Svugdje jer smo bili uspješni, svaku momčad u koju smo došli podigli smo, teško mi je izdvojiti nešto. S Austrijom smo ušli u Ligu prvaka i ondje napravili dobar rezultat, u Speziji smo ostvarili rekordan broj bodova tog kluba u drugoj ligi, s Lechom smo bili u finalu kupa, dvaput na trećem mjestu u prvenstvu, sad smo s Dinamom u europskom proljeću, prvi smo u ligi ... – kaže Poms.

– Kako to da ste se specijalizirali za defenzivu?

– Volim pripremiti obranu, i kao igrač uvijek sam razmišljao kako biti kompaktniji, kako igrati protiv lopte.

Koju ste poziciju igrali?

– Kao i Nenad, bio sam vezni, ali Bjelica je bio ofenzivniji i kreativniji od mene. Moje osobine su bile trka, puno kretanja.

Od ljeta ste u Zagrebu, kako vam se sviđa?

Igrači hvale pomoćnike

– Jako, Dinamo je jako dobar klub, u momčadi je odlična atmosfera, isto tako i među nama u stožeru i jako je lijepo ovdje raditi. A i u Zagrebu mi se sviđa, iako ne idem previše u grad, ali sviđa mi se, puno je dobrih restorana, kafića, ugodno je i uživam u životu ovdje – zaključio je Poms.

Rene Poms specijalist je za defenzivu, pa se tako na svim treninzima “modrih” on bavi uigravanjem zadnje linije, ali i defenzivom cijele momčadi, a to je dosad doista krasilo igru plavih.

Ono što može biti važno u toj prvoj utakmici s Benficom kad će Bjelica biti negdje na tribini, gdje će u miru pokušati odgledati što njegovi dečki rade na travnjaku je da momčad jako cijeni Pomsa. S kime god smo od igrača razgovarali o njemu i kondicijskom stručnjaku, također Austrijancu, Martinu Mayeru, svi ih samo hvale.

Nadajmo se da će tijekom utakmice Poms i Bule uspjeti kod igrača držati pozitivnu energiju, to u ovakvim susretima može biti jako važno.

– Bilo je malo čudno kad smo u drugom poluvremenu igrali protiv Viktorije, a Bjelice nije bilo uz teren. No, nije bio problem, rekao nam je sve što je trebalo u poluvremenu i vidjeli ste da smo dobro izgledali, možemo se samo nadati i potruditi da i u četvrtak protiv Benfice izađemo s istim stavom. Ionako će nas Bjelica pripremiti, a to što neće biti uz aut-liniju na ovoj utakmici ne bi trebalo na nas previše utjecati – kazao nam je mladi Španjolac Dani Olmo.

Nadajmo se da će doista biti tako, da će Poms i Bule na pravi način zamijeniti Bjelicu, a i da će igrači koji budu u sastavu umjesto ozlijeđenih Ademija i Hajrovića također biti na vrhunskoj razini.