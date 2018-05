Bivši nogometaš poginuo nakon što je djecu ostavio u školi

Bivši nogometaš Aston Ville Jlloyd Samuel (37) poginuo je u prometnoj nesreći nakon što je odvezao djecu u školu u High Leghu, mjestu blizu Manchestera.

"Jllyod Samuel, bivši reprezentativac Trinidad i Tobaga te igrač Aston Ville i Boltona, izgubio je život u prometnoj nesreći u Engleskoj. Prema prvim informacijama, Samuel se vraćao doma nakon što je ostavio djecu u školi. U izravnom sudaru s drugim vozilom Samuel je izgubio život" piše u priopćenju nogometnog saveza Trinidad i Tobaga.

Za Aston Villu je igrao od 1998. do 2007., a onda za Bolton do 2014. godine. Zadnjih je mjeseci bio trener Egertona, engleske amaterske momčadi.

Bivši branič je 2004. bio blizu engleske reprezentacije kada se našao na širem popisu tadašnjeg izbornika Sven Gorana Erikssona za EP u Portugalu.

Iza njega su ostali supruga i troje djece.

We are deeply saddened to hear of the death of our former player Jlloyd Samuel at the age of just 37 in a car accident



Our players will wear black armbands as a mark of respect tonight and our thoughts are with his friends and family at this very difficult time

#AVFC pic.twitter.com/mlTeIEJm3y