Tragedija: u prometnoj nesreći poginuli mladi hokejaši

U Kanadi se dogodila velika sportska tragedija. U prometnoj nesreći poginulo je gotovo pola hokejaške momčadi Humboldt Broncosa, igrači starosti od 16 do 21 godine.

Tragedija se dogodila sjeverno od Tisdalea u Saskatchewanu kada se autobus koji je prevozio mlade hokejaše sudario s kamionom.

U trenutku nesreće u autobusu je bilo 28 osoba, 14 ih je izgubilo život, a među njima i vozač. Ostali su putnici s ozbiljnim ozljedama prebačeni u bolnicu, a njih troje još je u kritičnom stanju.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08