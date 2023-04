Bivši igrač Hajduka i tata mlade nade: Žao mi je što moj Hajduk nije bio prvak, a Ivan Leko mora ostati

Među darovitim Hajdukovim nogometašima koji sutra kreću u osvajanje Lige prvaka sin je nekadašnjega vrsnoga igrača bijelih, najpoznatijega Hajdukova Australca Josipa Skoke (47). Noa Skoko je 17-godišnjak, u Hajduku je od prošloga ljeta, a tata Josip u

telefonskom razgovoru potvrdio nam je da putuje u Ženevu na utakmicu Hajduk – Milan u polufinalu Lige prvaka mladih.

– Moja supruga Ivana, stariji sin Luka, koji ima 20 godina, zatim mlađi Noa, 14-godišnja kći Lena i ja od srpnja 2022. godine

živimo u Splitu. Ja još uvijek imam firmu u Australiji pa sam svakih nekoliko mjeseci dolje na nekoliko tjedana – kazao nam je

Josip pa nastavio:

– Otkad sam prestao igrati, cijelo vrijeme sam u nogometu. U australskom drugoligašu North Geelongu trenirao sam djecu,

među ostalim i svoje sinove; prvo starijega Luku, a potom i Nou četiri-pet godina prije negoli je došao u Hajduk. U tom klubu bio sam trener i sportski direktor. Moj sin Luka došao je u Hrvatsku u siječnju prošle godine, tada se

priključio Dugopolju, potom je imao težu ozljedu, a sada se vraća igrajući za Uraniju iz Baške Vode.

Koji je bio najsretniji trenutak vaše karijere?

– Nažalost, nisam imao sreću da s Hajdukom osvojim naslov prvaka jer sam 2000. godine otišao iz Hajduka, a kada sam se 2008. godine vratio, osvojili smo samo Kup. Moj najveći klupski uspjeh bilo je osvajanje prvenstva i Kupa u Belgiji s Genkom, s

kojim sam igrao i u Ligi prvaka, a u dresu reprezentacije Australije odlazak na Svjetsko prvenstvo u

Njemačkoj.

Bio sam ljut na Hiddinka

Jeste li bili ljuti na izbornika Guusa Hiddinka što niste igrali protiv Hrvatske na SP-u? Ipak ste odigrali 51 utakmicu za Australiju, a na SP-u ni minute.

– Naravno da sam bio ljut, pa tko ne bi htio igrati na Svjetskom!? Ja sam tu priliku imao, a oni mi ju je oduzeo. Iako, razumijem

da treneri imaju svoje ideje, da neke igrače vole, neke ne vole. Mene je povrijedio način na koji je on to napravio, način na koji

smo igrali protiv Italije. Njima je Materazzi bio isključen u 50. minuti, mi smo igrali s igračem više, a trener nije ništa poduzeo da nas trojica s klupe, koji smo napadački orijentirani, Kewell, Aloisi i ja, uđemo u igru. Uveo je samo Aloisija pred kraj utakmice,

koju smo izgubili 0:1 u nadoknadi. Tako smo praktički ispali bez ispaljenoga metka, a njega nije bilo briga što je “falio”...

Jeste li koji put bili blizu tituli s Hajdukom?

– Od 1996. do 2000. par puta bili smo blizu tituli, međutim tada se nije moglo. A od 2008. do 2010. morali smo barem jednom

biti prvaci, ako ne i dva puta. Kada je Miše bio trener, imali smo najbolju momčad, i zato mi je baš žao što nismo uspjeli.

Hajduk čeka titulu još od 2005. godine. Mislite li da je ove sezone propustio veliku šansu biti prvak?

– Ma možemo mi pričati o propuštenoj šansi, ali Hajduk se mora okrenuti sebi i razvijati se kako treba, izabrati smjer u kojemu

treba ići. Trenutačno taj smjer nemaju, to je najveći problem. Hoćeš li osvojiti titulu ove ili sljedeće godine, je – bitno je, ali po meni manje bitno. Najbitnije je da imaju svoj put, da razvijaju svoju djecu, da se dobro igra, naravno i da se uzme koja titula, ali bez nekog sustavnog rada to se neće postići. Ili će se postići kratkoročno.

Bio sam potencijal

Poznajete li Ivana Leku? Mislite li da se možda malo zaletio preuzevši Hajduk?

– Igrao sam s njim u Hajduku, da, poznajem ga. Međutim, nisam pričao s njim pa ne znam, ne mogu komentirati njegove odluke.

Znam samo da je Leko bio top igrač, a i kao trener bi mogao biti dobar. E sad, što se tu događa, teško mi je reći. Bilo bi mi žao da

Leko na kraju sezone ode iz Hajduka. Svakako bi trebao ostati. Ako se u Hajduku planski radi, onda je on dobar odabir, da on tu

nešto stvori. Da stvori momčad, dođe do igre i da to dugoročno bude dobro. U nekoliko mjeseci teško se može nešto tako napraviti.

Vaš 17-godišnji sin Noa veliki je talent. Možete li biti objektivni i procijeniti je li u ovim godinama bolji nego što ste vi bili u toj dobi?

– I ja sam bio potencijal, od 16. do 18. godine bio sam pozvan u australski Sportski institut u Canberri, a tamo dolazi samo

dvadeset najboljih mladih igrača u Australiji. Bio sam na dobrom putu tada, kao što je i Noa sada. Dobro se razvija. U Hajduku je od

prošloga ljeta, a prije toga bio je u North Geelongu, gdje sam ga trenirao do prošle sezone. U tom klubu igrao je za mlade selekcije,

a u prošloj sezoni i za prvu momčad koja se plasirala u prvu ligu. Joey Didulica i ja gurali smo te mlade igrače, a Noa je bio jedan

od tih koji se svidio treneru pa ga je uzeo u prvu momčad. To za Nou nije bilo idealno jer je bio premlad, igrao je protiv puno

starijih od sebe, a kako tamo nije imao priliku igrati na visokoj razini protiv svojih vršnjaka, odlučili smo se na dolazak u Hajduk. No

on i sada igra s dvije godine starijima – istaknuo je Skoko.

Noa igra za hrvatsku reprezentaciju do 17 godina. Jesu li Australci ljuti što su izgubili takvoga talenta?

– Noa nikako nije bio pozivan za australsku selekciju. Bio je neki kamp baš prije negoli smo došli u Split, tada sam im kazao da ga

mogu pozvati i vidjeti na djelu. Međutim, oni su ga pozvali kada smo već bili u Hrvatskoj, a tada je dobio poziv i iz HNS-a. Procijenili

smo tada da nema smisla slati ga u Australiju na tri dana, a on se ovdje bori za ugovor, pa su oni zakasnili. Za sada je član hrvatske

reprezentacije do 17 godina, ide mu dobro, odigrao je 13 utakmica, među ostalim i sve kvalifikacijske utakmice pa se nada da će dobiti poziv za Europsko prvenstvo – tvrdi Skoko.

Koja je tajna uspjeha Hajdukovih juniora?

– Kad se momčad dobro posloži, kada se okupi takva talentirana generacija, onda je i svaki rezultat moguć. Oni su stvarno dobra momčad, trener ih je dobro posložio, imali su i malo sreće i dogodila se super stvar za tu djecu. Ne dobije puno igrača ovakvu priliku da tako daleko dogura u Ligi prvaka. Mnogi misle da bi Hajduk čak i mogao osvojiti Ligu prvaka s obzirom na to da su na putu prema završnici izbacili Manchester City i Borussiju Dortmund?

– Nakon što su dobili Manchester City, sve nakon toga je bonus. Manchester City za mene je najbolja mlada momčad koju sam vidio pa, nakon što su njih izbacili, sve je moguće – zaključio je Josip Skoko.

