Bijeli su ove sezone ušli u odabrano europsko društvo: 'Hajduk nije inferioran u odnosu na Milan'

Predstavljajući polufinaliste Lige prvaka mladih, Uefa na svojoj stranici navodi kako je Hajduk prvi predstavnik Hrvatske u ovoj fazi natjecanja, ali i podsjeća kako su Hajdukovi mladići ponovili najveći europski doseg jednoga hrvatskog kluba još od sezone 1983./1984., kada su seniori bijelih bili polufinalisti Kupa Uefe.

Sjajne Hajdukove juniore u petak od 18 sati u Ženevi čeka polufinale Lige prvaka protiv Milana. Povod je to za razgovor s najtrofejnijim trenerom Hajdukovih juniora, Sinišom Jalićem (57), čovjekom kroz čije su ruke prošle brojne zvijezde Hajduka i reprezentativci, poput Pletikose, Tudora, Leke, Jurića, Sablića, Šerića. M. Bilića, Andrića...

Siniša Jalić četiri je puta bio s juniorima bijelih prvak Hrvatske, još dva puta pobjednik Kupa, tri puta slavio je na Kvarnerskoj rivijeri... A kako je prolazio na međunarodnoj sceni?

– Tada nije bilo juniorske lige prvaka, pa smo se natjecali na jakim međunarodnim turnirima, nerijetko ih i osvajali. Igrali smo protiv Real Madrida, Milana, Juventusa, Benfice, Ajaxa... Nikada protiv njih nismo bili inferiorni. No, bila su to vremena kada nije bilo društvenih mreža, medijski nismo bili ni izbliza praćeni kao juniori danas – počeo je svoju priču Jalić, danas trener trećeligaša GOŠK-a iz Kaštela, pa nastavio:

Fantastičan uspjeh

– Ovaj Hajdukov uspjeh je fantastičan i na njemu čestitam i igračima, i treneru Budimiru, i cijeloj Hajdukovoj školi. Na kraju, i mene to čini ponosnim i sretnim jer sam godinama bio trener u Hajduku. Danas se naveliko kupuju ulaznice za Hajdukov nastup u Ženevi, svi o tome govore, velik broj navijača sprema se u Švicarsku... Ma to je zaista prekrasna priča!

E sad, zaslužuju li sjajni Budimirov klinci koji su zadivili Europu veći prostor u prvoj momčadi, pitamo Jalića.

– Prelazak iz juniora u prvu momčad najteža je faza karijere mladoga igrača. Podržao bih uvođenje što više juniora u prvu momčad, ali za to treba biti pravi trenutak i taj mladi igrač mora biti potpuno u glavi spreman za takav iskorak te pokraj sebe imati iskusnoga igrača koji će mu pomoći savjetom, olakšati mu. Sjećam se kako je moj junior Sablić svojedobno preko noći upao u prvu momčad jer je netko od standardnih stopera bio ozlijeđen i Goran je u prvom nastupu izvanredno čuvao Batistutu u utakmici s Fiorentinom. Na isti način mlađahni se Igor Tudor u derbiju s Dinamom suprotstavio Marku Viduki. Vidimo da Leko daje priliku mladome Vuškoviću, koji je ekstratalent, Pukštas je standardan s prvom momčadi i velik je plus za Hajduk. Ima u juniorima još zanimljivih igrača: mali Petrašilo, pa Capan... Lako je biti general poslije bitke i konstatirati kako za Hajduk treba igrati što više njegove djece, međutim trener prve momčadi najbolje zna tko mu od njih treba, za koju ulogu i tko je za nju spreman – ističe Jalić.

Kako gledate na Hajdukove izglede protiv Milana u petak?

– Ma uvjeren sam da Hajduk po svojoj kvaliteti nije inferioran u odnosu na Talijane, da su izgledi za prolaz 50:50 posto. Tu je doista sve otvoreno, pa me ne bi iznenadilo da Hajduk u Ženevi ode do kraja i osvoji titulu. Jako me u tom smislu ohrabrila pobjeda nad Manchester Cityjem, momčadi koja je meni bolja od Borussije Dortmund, a Hajduk ju je zrelom i kvalitetnom igrom izbacio – dodao je Siniša Jalić, koji zbog obveza na poslu neće u petak biti u Ženevi, a kaže: "Tako bih rado bio tamo i podržao momke."

Koliko je Hajdukov uspjeh velik, govore i ovi podaci: u Ligu prvaka mladih ove sezone startala su čak 64 kluba iz 42 zemlje. Među posljednja četiri nisu se plasirali neki od najvećih europskih klubova, a Hajduk i ostali polufinalisti morali su do Final Foura preskočiti pet prepreka. Hajduk je na posljednje dvije stepenice izbacio Manchester City i Borussiju Dortmund, a pothvat AZ Alkmaara još je veći – izbacio je Barcelonu u gostima (3:0) i Real Madrid kod kuće (4:0).

A gdje su Hajdukovi juniori u europskim okvirima? Bijeli su ove sezone ušli u odabrano društvo samo 20 klubova koji su ušli među posljednja četiri u Europi. Uz Hajduk, Milan, Sporting i AZ, po jedan nastup na Final Fouru imaju Juventus, Atletico Madrid, Ajax, Schalke, Šahtar, Roma, PSG, Manchester City i Hoffenheim, po dva nastupa imaju Porto i Anderlecht, tri ima RB Salzburg, a po četiri Barcelona, Benfica, Real Madrid i Chelsea.

Dinamo do četvrtfinala

Nikada na FF-u nije bilo europskih giganata Borussije Dortmund, Bayera, Bayerna, Intera, Napolija, Liverpoola, Tottenhama, Arsenala, Marseillea..., kao ni Dinama, koji je 2020. godine bio zaustavljen u četvrtfinalu. Izbacio ga je Chelsea na jedanaesterce.

Inače, Hajdukov suparnik Milan, koji je u ovoj sezoni Lige prvaka dva puta pobijedio Dinamo (3:0, 2:1), natječe se u talijanskoj Primaveri i u njoj zauzima tek 13. mjesto od 18 klubova. A Hajduk, koji maestralno vodi trener Marijan Budimir, ove sezone ganja dvostruku krunu: osim u Ligi prvaka, Hajduk lovi drugi uzastopni naslov i u Hrvatskoj ligi. Trenutačno je vodeći s dva boda više od Dinama (56:54), a veliki derbi, u kojemu će vjerojatno biti odlučen prvak, igrat će se 13. svibnja na Poljudu. Hajdukovi juniori zaustavljeni su u polufinalu Hrvatskog kupa, svladala ih je Lokomotiva s 3:2.