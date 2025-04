Bivši dinamovac: Hajduk ima ludilo koje traje i sada je na vrhuncu. Stigla je prilika koja se čekala

: Idete li na Veliki petak na utakmicu Varaždin – Hajduk?, pitamo 39-godišnjeg Varaždinca Darija Jerteca, bivšeg igrača oba suparnika.

- Idem, naravno – uzvraća Jertec.

Kao navijač Varaždina ili Hajduka?

- Uvijek kao navijač Varaždina. Ne mogu reći da ne volim i Hajduk, međutim činjenica je da sam Varaždinac, i kada igraju Dinamo i Hajduk protiv Varaždina, uvijek navijam za Varaždin.

A kada međusobno igraju Hajduk i Dinamo, za koga ste onda?

- Ovisno o situaciji. Oba kluba su mi draga, od oba kluba sam živio, ali mislim da bi za HNL i za budućnost hrvatskog nogometa u ovom trenu bilo dobro da Hajduk osvoji naslov prvaka, iako svi vidimo da će biti mrtva utrka do kraja.

Zašto baš Hajduk?

- Zato što je Hajduk već nekoliko godina blizu tituli, i nikako da je osvoji. A cijela Dalmacija – to se osjeća – živi za taj naslov prvaka. Mislim da su ambijentom koji stvaraju, svojom pripadnošću Hajduku zaslužili naslov prvaka. I ponovit ću ono što mnogi govore: „Ako neće sad, neće nikad.” Jer, nikad nisu bili bliže, i nikad nije bilo manje kola, a da je Hajduk u prednosti nad Dinamom.

Zaboravili ste Rijeku?

- Ne, Rijeku se nikako ne smije zanemariti. Đalović je strašan entuzijast, on prenosi svoju energiju na momčad, to se vidi, i cijela Rijeka živi za tu titulu, kao i Split. Međutim, kada bih gledao cijelu regiju iz koje je klub, vojsku navijača koja ga prati, tu je Hajduk u najvećoj prednosti. Dolazim na utakmice Varaždina, gledao sam ovdje i Rijeku, i Dinamo, ali takvu jedinstvenu atmosferu može stvoriti samo Hajduk. Ljudi oko Hajduka su to stvorili; ili ga voliš do neba, ili si žestoko protiv njega. Ja kao sportaš ne gledam na stvari na takav način, uvijek sam za to da u sportu pobijedi onaj tko je bolji na terenu, no činjenica je da Hajduk ima ludilo koje traje godinama i koje je sada na vrhuncu. Možda će to sada Boban donijeti Dinamu.

Dario Jertec u Dinamu je bio od siječnja do kolovoza 2007., ima 16 nastupa i jedan pogodak, potom je jednu sezonu odradio u Rijeci (23 nastupa), a od 2008. do 2010. za Hajduk je skupio 31 nastup i postigao sedam pogodaka. Zašto se niste uspjeli nametnuti u Dinamu?, pitali smo Darija.

- U vrijeme kada sam došao, Dinamo je po kvaliteti imao nedodirljive igrače. Tek kada ti treniraš s njima svaki dan, uvjeriš su kakve su to klase; Vugrinec, Eduardo, Modrić, Zoki Mamić je još igrao, pa je na ljeto došao Balaban... Dinamo je u odnosu na ostatak lige bio drugi svijet. Ja sam odmah vidio da u toj konkurenciji teško mogu dobiti šansu, pa sam onda sam tražio da me puste na posudbu u Rijeku.

Hajduk vas je zvao u ljeto 2008.?

- Da, doživio sam to kao čast, isto kao i poziv Dinama. Hajduk je tada počeo graditi europsku momčad, bili su tu Skoko, N. Kalinić, Živković, Vejić, Ibričić, Šerić, Andrić..., i mi smo do pet kola prije kraja bili u igri za titulu, a tada nas je Varaždin pobijedio na Poljudu s 1:0. I „razmrdao” nam snove u naslovu prvaka. Istina, Dinamo je u tom trenutku možda bio najbolji ikad, s R. Kovačem, Bišćanom, Badeljem, Sammirom, Mandžukićem... To je momčad bila – boli glava!

Kako vam se danas čini Hajdukova izvedba na travnjaku?

- O Hajdukovoj izvedbi ne mogu ništa loše reći. Hajduk ima neku energiju koja ga nosi, neku pozitivu, pa i nekad kad mu ne ide, on dobar rezultat zasluži svojim pristupom i odnosom prema igri. Gattuso je unio svoju energiju u igrače, koji vjeruju do kraja, i to u svakoj utakmici pokazuju. I kako onda kazati da Hajduk nije dobar? Ma dobar je, ali i drugi su dobri. Pa gledajte vi u kojem ambijentu igra Hajduk! Pa njegova publika je „devedeset posto” posjećenosti cijele lige! Ja poštujem Dinamo, ali Dinamo je na domaćim utakmicama skupio dvostruko manje gledatelja od Hajduka – kaže Jertec i dodaje:

- Livaja je klasa za sebe, Rakitić je donio mirnoću, s Krovinovićem drži sredinu terena, mali Sigur je odličan, kao i Pukštas, koji možda nije kreator, ali uđe u šansu, ima odličan skok. Također, meni je Šego fantastičan igrač.

Ali nije to još demonstrirao u Hajduku?

- Postoji neko vrijeme prilagodbe. Naravno da mu nije lako, da je ušao u novi sustav u kojemu je Livaja glavni, u kojemu su se neki igrači već se nametnuli prije njegovog dolaska. Međutim, Šego sigurno ima kvalitetu i pitanje je trenutka kada će se potpuno uklopiti i prikazivati iste izvedbe kao za Varaždin. Jer, on tamo svojom kvalitetom sigurno pripada.

Jeste li zadovoljni Varaždinovom sezonom?

- Uprava i trener Šafarić rade odličan posao. NK Varaždin je već u ovoj sezoni osigurao budžet za sljedeću, što je jako važno za stabilnost kluba. Varaždin će svake godine biti sve bolji i bolji.

Jesu li trebali pustiti u Dinamo Belcara koji tamo igra vrlo malo?

- Naravno da su ga trebali pustiti. To je prevelika financijska injekcija za klub, a i kako reći igraču da ne smije u Dinamo? Ako ga ne pustiš, onda moraš biti frajer i dati mu jednak novac kakvoga mu je nudio Dinamo. Nije Varaždin ništa izgubio odlaskom Belcara, jer koliko god bio dobar Belcar, Varaždin ni s njim, ni bez njega neće biti prvak.

Je li Varaždin najveće Hajdukovo proljetno iskušenje?

- S obzirom na situaciju na ljestvici i da dolazi Varaždinu, koji je jako razigran, bit će mu to zaista iskušenje. Varaždin ima Mitrovskog, za kojega mislim da je već sad prerastao Varaždin, i da će za godinu-dvije završiti u Dinamu ili Hajduku, ili će ići u inozemstvo za veliki novac. Hajduk eventualnom pobjedom ne bi još napravio ključni iskorak prema tituli, jer taj iskorak još je daleko, ali Hajduk do kraja više nema pravo niti na jedan kiks. Jer, Dinamo je i te kako živ, a Dinamo ima najbolju momčad.

I tko je onda za vas favorit za titulu?

- Za mene je ipak Hajduk favorit. Gdje god igrao, Hajduk se osjeća kao da igra doma. I dokle god ima Livaju, bit će „živ” za novog prvaka – zaključio je Dario Jertec.