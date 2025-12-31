FOTO Pogledajte kako napreduju radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj

U Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu traju radovi na izgradnji novog stadiona
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Pogledajte kako napreduju radovi
Cijena novog stadiona, tj. ponuda Strabaga koji izvodi posao je 37,87 milijuna eura bez PDV-a
Stadion će imati 11.163 sjedećih mjesta
Rok od 18 mjeseci znači da bi Dinamo krajem 2026. godine trebao preseliti u Kranjčevićevu
