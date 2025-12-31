Veliki talent iz HNL-a odlazi u susjedstvo? Pojavio se problem kojeg će tek trebati riješiti

U Ljudskom vrtu sprema se aktivna zima. Novi trener Maribora, Feđa Dudić, koji je klupu preuzeo u listopadu, ima punu podršku vodstva kluba u slaganju momčadi za proljetni dio sezone. Pripreme počinju trećeg siječnja, a bosanskohercegovački stručnjak jasno je dao do znanja kako su mu potrebna pojačanja na nekoliko ključnih pozicija. Prioriteti su lijevi bočni branič, krilni igrač te centralni napadač, a čini se kako je jedno od vodećih imena na njegovoj listi želja stiglo izravno iz hrvatskog prvenstva.

Riječ je o Anti Šuti, 25-godišnjem krilnom napadaču Slaven Belupa, koji ove sezone proživljava najbolje trenutke svoje karijere. Šuto je u prvom dijelu sezone bio jedan od najistaknutijih igrača koprivničkog sastava, a njegova statistika to i potvrđuje. U 17 prvenstvenih nastupa postigao je četiri pogotka i upisao čak pet asistencija, čime je privukao pažnju brojnih klubova iz regije. Njegova polivalentnost, odnosno mogućnost igranja na oba krila i u samom vrhu napada, čini ga dodatno atraktivnim pojačanjem.

Prema pisanju slovenskih medija, strateg "Vijoličastih" s velikim bi veseljem u svojim redovima vidio upravo hrvatskog nogometaša. Dudić, koji dobro poznaje prilike u HNL-u gdje je i sam igrao te osvojio naslov s NK Zagrebom 2002. godine, vjeruje kako bi se Šuto savršeno uklopio u njegovu viziju igre. Ni sam igrač, navodno, ne bi imao ništa protiv selidbe u redove šesnaesterostrukog prvaka Slovenije, no čini se kako je cijeli posao još uvijek daleko od realizacije.

Glavni problem, kao i obično u ovakvim pričama, predstavlja novac. Iako Transfermarkt procjenjuje Šutinu vrijednost na oko 850 tisuća eura, Slaven Belupo spreman ga je pustiti za osjetno manji iznos. Kako navode regionalni portali, u Koprivnici bi pristali na odštetu od oko 300 tisuća eura. Međutim, taj je iznos u ovom trenutku prevelik financijski zalogaj za Maribor. Pregovori će se vjerojatno nastaviti, no ako slovenski klub ne uspije pronaći potrebna sredstva ili dogovoriti drugačiji model plaćanja, Šuto bi lako mogao ostati samo neostvarena želja Feđe Dudića i navijača iz Ljudskog vrta. Cijelu situaciju dodatno komplicira i činjenica da je Šuto u rujnu potpisao novi ugovor sa Slavenom koji ga veže do ljeta 2028., što koprivničkom klubu daje snažnu pregovaračku poziciju.