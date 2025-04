Zdravko Mamić o Bobanovom povratku u Dinamo: Prostrijet ću mu crveni tepih od Međugorja do Zagreba

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić godinama se pitao za sve stvari u Dinamu, ali nakon optužnice o izvlačenju novca iz kluba i gospodarskog kriminala, pobjegao je u susjednu Bosnu i Hercegovinu, odakle preko Facebooka i presica u Mostaru komentira situaciju na Maksimiru. Iako se Zdravko još nije oglasio oko velikog povratka Zvonimira Bobana, njegovo mišljenje o legendarnom vatrenom je sasvim jasno još od prije.

- Evo, on i ja nismo u dobrim odnosima. Boban da dođe sutra i da hoće biti predsjednik Dinama, Zdravko Mamić će biti njegov najveći navijač i prostrijeti mu crveni tepih od Međugorja do Zagreba. Jer je on kompetentan - rekao je Mamić u jednom intervjuu za srpski Mozzartsport o povratku Bobana u Dinamo.

- Pitajte Bobana o Mamiću i javno će reći da me ne poznaje i da sam suspektna osoba. Privatno to neće reći. A ja ću se takvoj osobi pokloniti jer ima kompetencije. Ali takvih su dvojica-trojica na svijetu koji mogu voditi Dinamo. Pa Dinamo je 111 godina star. Hajduk isto. Zvezda i Partizan su stari… Pa što ne naprave kad je to tako jednostavno? Evo u Zagrebu se može kupiti klub za jedan euro, pa se nitko ne bori za njih. Zato jer treba stvoriti nešto. A ja sam svojevremeno uzeo Lokomotivu, postavio ljude tamo i od četvrtoligaškog napravio europski klub. Ja čega god se dotaknem, ja to pozlatim - rekao je Mamić 2022. godine.