BOBAN JE BIO SPRETAN

Zbog totalne gluposti Dinamo bi mogao već sada zaraditi 10 milijuna eura! Ovo je bio pun pogodak

Autor
Karlo Ledinski
31.12.2025.
u 07:00

Kako je uopće jedan igrač Barcelone, koji je dominirao u svim mlađim selekcija La Masije, igrao za sve mlađe selekcije Španjolske, a potom u Barci dijelio svlačionicu s Yamalom, Pedrijem i Lewandowskim, stigao u Dinamo?

Dinamo je ljetos u potpunoj rekonstrukciji momčadi doveo 18 novih igrača, a vjerojatno kao najveće iznenađenje, odnosno pojačanje, pokazao se Sergi Dominguez. Ovaj 20-godišnji Španjolac stigao je iz Barcelone za svega 1,2 milijuna eura odštete, a zajedno sa Scottom McKennom činio je sjajan stoperski par ove polusezone u kojoj je Dinamo na kraju završio kao prvi na tablici. Dinamo je protekle sezone Supersport HNL-a u 36 utakmica primio 41 pogodak, a ovog trenutka je u 18 nastupa primio 16 golova, što govori o napretku jer se prosjek primljenih pogodaka sa 1,13 po susretu spustio na 0,88. Za to velike zasluge sigurno ima i Dominguez.

Inače, Španjolac je ove sezone, prema Sofascoreu, najbolje ocijenjeni igrač Dinama, s prosječnom ocjenom 7,34. Bolji od njega u cijeloj ligi je samo Adriano Jagušić iz Slaven Belupa (7.46), a prvi ispod Domingueza je Toni Fruk (7.32). Dominguezove sjajne igre nisu promakle niti uglednim europskim klubovima, neki su već pokazali ozbiljan interes, a procjenjuje se da je Dominguezova realna cijena na tržištu već sada narasla 10 milijuna eura! Nije loše za igrača koji je stigao za nešto više od milijun eura...

Na članskom danu predsjednik Dinama Zvonimir Boban je rekao: "Imamo već ponude za Sergija Domingueza, ali ne želimo ga sad prodati'. No, ako stigne baš izrazito visoka ponuda, sjajni stoper možda već sada, u zimskom prijelaznom roku, napusti Dinamo. Kako god, Dominguez se pokazao kao pun pogodak, jer Dinamo će na njemu sigurno zaraditi lijep novac.

Evo kada se Livaković konačno vraća u Dinamo! Fantastične vijesti stigle su za klub iz Maksimira

A kako je uopće jedan igrač Barcelone, koji je dominirao u svim mlađim selekcija La Masije, igrao za sve mlađe selekcije Španjolske, a potom u Barci dijelio svlačionicu s Yamalom, Pedrijem i Lewandowskim, stigao u Dinamo?

Stigao je u Maksimir zahvaljujući spretnosti Zvonimira Bobana i direktora nogometa u Dinamu Alberta Capellasa. Španjolski stručnjak 12 je godina proveo u Barceloni, radio je i s Dominguezom, a preko svojih veza saznao je da je Dominguez nezadovoljan statusom u Barceloni, odnosno odnosom s glavnim trenerom Hansijem Flickom. Naime, Dominguez je prošle sezone odigrao šest utakmica za A momčad, a Flick ga je vidio na poziciji desnog beka, jer mu je na toj poziciji nedostajalo igrača. No, Dominguez je cijelu svoju karijeru igrao stopera, kao klinac i defenzivnog veznog, a poziciju desnog beka je prezirao, nije se vidio u njoj. I kada ga je Hansi Flick prebacio u B momčad Barcelone, s porukom da ga forsiraju na poziciji desnog beka, Dominguez je prelomio da u Barci za njega više nam budućnosti, barem ne onakvu kakvu on želi. To je saznao Capellas, te zajedno s Bobanom krenuo u pregovore s Dominguezom i Barcelonom. Mladom Španjolcu svidio se plan kojeg su mu predstavili Boban i Capellas, te je odlučio prihvatiti transfer u Dinamo.

- Dinamova ponuda me osvojila. Odmah mi je bilo jasno da ju trebam prihvatiti jer nisam očekivao ništa bolje. Prije nego što sam odlučio, pitao sam Danija Olma za mišljenje. On mi je rekao da to napravim, i to me ohrabrilo - objasnio je Dominguez prilikom dolaska u klub iz Maksimira.

Inače, Dominguez je s juniorima Barcelone osvojio i Ligu prvaka, a bio je redovito uvrštavan među najveće talente španjolskog nogometa. Možda se, baš poput Olma, jednog dana vrati u Barcelonu. Naznačio je tu želju i u nedavnom intervjuu za AS.

- Sretan sam u Dinamu jer sam htio doći negdje gdje ću igrati puno minuta. Donio sam jako dobru odluku. S ljudima u klubu lako mi je komunicirati i složiti se, kao i sa suigračima. U Dinamu je jako dobro što svi govore engleski jako dobro - rekao je Dominguez, a usporedio je i Dinamo s Barcelonom:

- Dinamo je ovog ljeta promijenio cijelu strukturu, metodologiju, stil igre. Njihova ideja sad je jako slična Barceloninoj. Po meni se ne razlikuje puno. Svaki od tih klubova ima svoj prepoznatljiv identitet, a Dinamo je vrlo sličan Barceloninoj filozofiji.
Ključne riječi
Zvonimir Boban Sergi Dominguez Dinamo

