Bišćan u Rijeci! Brzi Mišković i obitelj “skinuli” ga s leta u Cipar

Budite sigurni, kad-tad će se Igoru Bišćanu vratiti u karijeri za sve ono dobro što je napravio s Olimpijom u Sloveniji.

A ostavio je izuzetan dojam, rekao nam je na Rujevici prije početka sezone kultni Rijekin trener Matjaž Kek. I zaista se Bišćanu (40) vratilo, i to tako što je baš on naslijedio najtrofejnijeg u povijesti Rijeke.

Priča se odigrala filmski. Još za vikend objavljeno je da Bišćan nakon otkaza u Olimpiji nakon osvajanja dvostruke krune i kraće pauze trenersku karijeru nastavlja u Cipru, u Anorthosisu iz Famaguste.

Ispričao se Anarthosisu

No, isti se dan dogodio i Kekov konačni razlaz s Rijekom nakon poraza u Velikoj Gorici. Riječko vodstvo ekspresno je reagiralo i okrenulo broj jednog od najtalentiranijih hrvatskih stručnjaka koji je u tom trenutku bio u Kini. I pripremao se za put u Cipar.

Mišković ga je tako praktički “skinuo” s leta i pozvao u Rijeku na pregovore. I Bišćan je pristao, dogovorio uvjete i ostalo mu je još samo da Cipranima objasni situaciju. Učinio je to tijekom jučerašnjeg dana ispričavši se Anorthosisu:

– Želim se ispričati obitelji Anorthosis, navijačima i upravi koja mi je dala priliku. Potpisao sam ugovor, iskreno želio doći, ali okolnosti su se promijenile. Ispričavam se još jednom što je došlo do zbunjuće situacije. Ali, jedini razlog zbog kojeg neću ostati u Anorthosisu je moja obitelj. Obitelj želi živjeti u Hrvatskoj.

Bišćan sa suprugom Marijom ima četiri kćeri, najmlađa će uskoro proslaviti drugi rođendan. U tom smislu i razumljiva je želja mladog trenera da ostane blizu kući, bliže Zagrebu. I zaista je sjajno da se tako odigralo.

Jer, svaka čast ciparskoj ligi čiji je predstavnik u sezoni 2011./2012. došao do četvrtfinala LP-a, i Anorthosisu, ali za hrvatski je nogomet odlična stvar da se karizmatični Bišćan, prvak Europe s Liverpoolom, vraća na naše terene. U trenucima kad se činilo da je “na konopcima” i da sve nakon Keka može biti samo kamilica, Mišković je reagirao vrhunski i doveo kapitalca.

Na stranu sad igrački dani, a bilo je blistavih u Dinamu, Liverpoolu i Panathinaikosu, Bišćan je u mladoj trenerskoj karijeri već napravio vrlo zanimljive stvari. Upravo je on kao šef stručnog stožera uveo Rudeš u Prvu HNL, a s tadašnjim drugoligašem zamalo je izbacio upravo Rijeku u Kupu, i to one godine kad je bila najjača, kad ga je osvojila.

U ljeto 2017. stigao mu je poziv iz Ljubljane. U Olimpiji je krenuo šokantnim ispadanjem iz Europe od finskog kluba, ali tad je tek bio došao. Rezultati njegova rada ubrzo su se počeli osjećati i zmajčeki su počeli nizati pobjede te su u jednom trenutku potpuno neočekivano pobjegli objektivno jačem Mariboru na deset bodova prednosti.

U nastavku sezone dogodio se pad i Štajerci su preokrenuli, ali Bišćanova momčad došla je do naslova, i to pobjedom u odlučujućem derbiju u Mariboru (2:3). Za taktiku u toj utakmici pohvalio ga je i sâm Kek, legenda i veliki navijač Maribora.

Bišćan je donio dvostruku krunu u Ljubljanu, navijači su u Stožicama na terenu slavili kao godinu prije u Rijeci, da bi mu uslijedio šokantan otkaz Milana Mandarića sa smiješnim obrazloženjem da nije dovoljno promovirao mlade igrače. Razlozi su ipak bili na drugoj strani.

Najbolji lijek – rezultati

A Bišćan je u Sloveniji ostavio fenomenalan dojam, mediji su ga slavili, navijači obožavali a igrači hvalili. Jednog od njih susrest će u Rijekinoj svlačionici, Dario Čanađija bio mu je jedan od ključnih u veznoj liniji Olimpije.

– Odlično je raditi s Bišćanom. Kao klinac sam ga gledao na televiziji, čovjek je od kojeg se puno može naučiti. Puno razgovara i radi s nama, svi su dečki prezadovoljni. Jako puno znači kad trener ima veliki autoritet iz igračkih dana, Bišćan ima milijun derbija iza sebe, prenosi nam sva moguća iskustva, naročito nama veznima jer je igrao na toj poziciji – rekao nam je prošlog ljeta Čanađija.

Da, Bišćan nosi sa sobom karmu velikog kluba, pet godina proveo je u Liverpoolu. U njegovim mladalačkim danima bilo je i iskakanja kojima se sada sigurno ne ponosi, a jedno od njih iz utakmica s tadašnjom Croatijom zapamtila mu je i Armada koja je jučer na nož dočekala vijest da postaje trener Rijeke.

Klub to neće pokolebati, a najbolji lijek za pridobivanje povjerenja navijača ionako su uvijek rezultati. Nikakva uvlačenja i slično. Uostalom, Bišćan i nije taj tip. Naravno, Rujevici je itekako bitno što Armada misli, Mišković se i prije početka potrage za novim trenerom sastao s njezinim predstavnicima i obećao im: Neće biti hajdukovac i neće biti mamićevac.

Da, Bišćan je rođeni dinamovac, praktički je odrastao s Boysima, ali u dugoj eri u kojoj je Mamić neprikosnoveno vladao Maksimirom, Bišćan nakon drugog odlaska iz kluba više nije prišao svom stadionu.