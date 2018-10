HNL najmlađa u Europi, a velikani prate naše talente već  od 13. godine

Što za budućnost hrvatskog nogometa predstavlja podatak koji je izbacila neovisna skupina nogometnih istraživača pod nazivom CIES iz švicarskog Neuchatela – da je Hrvatska nogometna liga, s prosjekom starosti igrača od 24,62 godine, najmlađa liga u Europi.

Nema straha za budućnost

– Ta je činjenica ohrabrenje i još jedna potvrda da naši klubovi nastavljaju kontinuitet razvijanja mladih hrvatskih nogometaša – kazao nam je izbornik selekcije do 19 godina Ivan Gudelj i dodao:

– Meni je u nedavnom derbiju Hajduka i Dinama bilo iznimno drago vidjeti naše dečke na djelu, Livakovića i Šunjića u Dinamu te Posavca i Palaversu u dresu Hajduka. Na žalost, da naši klubovi nisu osuđeni na prodaju igrača kako bi preživjeli, naših mladih igrača bilo bi u njihovim sastavima i više. No, tome se trendu ne možemo oduprijeti; skauti velikih klubova prate naše najveće talente već od 13. godine, znajući da imamo najbolji sustav za proizvodnju igrača na svijetu. I zahvaljujući tom sustavu i darovitosti nogometaša našega podneblja, ja ne strahujem za budućnost hrvatskog nogometa.

>> Pogledajte i što je Dalić rekao uoči novih reprezentativnih obaveza

[video: 27162 / ]

Gudelj će otkriti podatak kako u njegovoj selekciji, do 19 godina, samo jedan reprezentativac standardno igra u Hrvatskoj ligi, 18-godišnji hajdukovac Ante Palaversa. Dinamov talent, 17-godišnji Antonio Marin, također je član prve momčadi, a u Hrvatskoj ligi ove sezone skupio je samo 30 minuta. U Marinovoj dobi primjerice Mateo Kovačić već je bio Dinamov veteran. Legendarni izbornik promjenu trendova u razvoju mladih igrača ilustrirao je jednom zanimljivom paralelom.

– Kada smo kolega Grnja i ja prije dvadesetak godina kao izbornici vodili selekcije do 17 i do 19 godina, hrvatski klubovi rado su nam izlazili u susret i slali nam svoje igrače čak i izvan Fifinih termina, za neke neslužbene turnire. A danas su igrači u tim godinama već ili u režimu prve momčadi u Hrvatskoj ligi, ili su već u inozemnim klubovima i moramo biti presretni ako ih sve dobijemo i u službenim terminima – ističe Gudelj, kroz čije su ruke prošli gotovo svi reprezentativci.

I dok je na Dalićevu popisu za utakmicu s Engleskom samo jedan nogometaš iz 1. HNL, Dominik Livaković, kod Nenada Gračana su za odlučujuću utakmicu kvalifikacija mladih vrsta protiv Grčke čak šestorica: lokosi Grbić, Ivanušec i Babić, hajdukovac Posavec, dinamovac Šunjić te Petar Mamić iz Rijeke, jedini od njih s vrlo malom, gotovo simboličnom minutažom kod Keka.

Gorica je najstarija

Prema podacima švicarskih analitičara, najmlađa europska momčad je danski Nordsjaeland, s prosječnom dobi od 21,40 godina, a odmah do njega su dva hrvatska kluba – Istra 1961 s prosjekom 22,7 te Rudeš s 22,25 godina, no nijedan od ta dva kluba nema nijednoga hrvatskog reprezentativca u kategorijama do 19 i do 21 godine. Istra 1961 u svojem rosteru od 35 igrača (izvor: Transfermarkt) ima čak 19 stranaca ili 54,3 posto te i Španjolca na klupi Curru Toresa, dok Rudeš ima 11 stranaca, pa ako i među svojim igračima nema potencijala za reprezentacije, barem ima perspektivnog hrvatskog trenera, 30-godišnjega Marka Lozu.

Novi prvoligaš Gorica najstarija je hrvatska momčad, s prosjekom godina 26,66 i s 53,6 posto stranaca, Rijekina prosječna dob igrača je 25,53, Dinamova 25,04, a Hajdukova 24,63.

Najstarija liga u Europi je turska Superliga s prosječnom dobi nogometaša od čak 28,89 godina, najstarija europska momčad je Beşiktaş, s prosjekom 30,97 godina, a među prvih deset najstarijih momčadi još su tri turska kluba (Ankaragücü, Istanbul Basaksehir, Sivasspor).

Usput, Hrvatska liga u ovom trenutku ima 42,6 posto stranaca, što je manje nego što ih svome kadru imaju Dinamo (46,4 posto), Hajduk (50 posto) i Rijeka (čak 56,5 posto, plus inozemni trener).

Od 31 lige koje su bile obuhvaćene ovim istraživanjem, među pet najstarijih su, uz tursku, ciparska (prosjek 28,42 godina), ruska (28,01), grčka (27,65) i mađarska (27,59).

>> Pogledajte i što su igrači rekli na okupljanju reprezentacije