Bez Partizanovih obilježja u Našicama

Sljedećeg tjedna počinje Europska rukometna liga. Hrvatska u ovom natjecanju ima dvije momčadi, Nexe i Sesvete.

U utorak, 14. listopada Sesvećani će u goste Vardaru, kod našeg trenera Ivana Čupića, dok će Našičani na svom parketu dočekati beogradski Partizan.

Obje utkamice počinju u 20.45 sati,a povodom susreta u Našicama, klub je izdao priopćenje što se tiče navijača.

Za gostujuće navijače prodaja ulaznica, ni online, ni fizička, nije moguća. U dvoranu neće biti dopušteno isticanje obilježja gostujućeg kluba - dresovi, šalovi, zastave i slično – stoji u kratkom priopćenju.