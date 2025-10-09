Naši Portali
Rukomet

Bez Partizanovih obilježja u Našicama

Autor
Damir Mrvec
09.10.2025.
u 17:48

U utorak, 14. listopada Sesvećani će u goste Vardaru, kod našeg trenera Ivana Čupića, dok će Našičani na svom parketu dočekati beogradski Partizan

Sljedećeg tjedna počinje Europska rukometna liga. Hrvatska u ovom natjecanju ima dvije momčadi, Nexe i Sesvete.

U utorak, 14. listopada Sesvećani će u goste Vardaru, kod našeg trenera Ivana Čupića, dok će Našičani na svom parketu dočekati beogradski Partizan.

Obje utkamice počinju u 20.45 sati,a  povodom susreta u Našicama, klub je izdao priopćenje što se tiče navijača. 

Za gostujuće navijače prodaja ulaznica, ni online, ni fizička, nije moguća. U dvoranu neće biti dopušteno isticanje obilježja gostujućeg kluba - dresovi, šalovi, zastave i slično – stoji u kratkom priopćenju. 

