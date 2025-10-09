Naši Portali
PROMJENA

Arena Sport izgubila jedno od najvećih sportskih natjecanja, evo tko će ubuduće prenositi

VL
Autor
Vecernji.hr
09.10.2025.
u 17:22

Nova NBA sezona počinje 21. listopada. Trideset momčadi borit će se za mjesto u doigravanju, a svaka će odigrati 82 utakmice u regularnom dijelu sezone.

NBA liga, najjača košarkaška liga svijeta, od ove se sezone neće prenositi više na Areni Sport. Prava na to natjecanje nakon šest godina u Hrvatskoj je dobio Sportklub.

Nova NBA sezona počinje 21. listopada. Trideset momčadi borit će se za mjesto u doigravanju, a svaka će odigrati 82 utakmice u regularnom dijelu sezone. Oklahoma City Thunder brani naslov, dok se velika očekivanja vežu uz Coopera Flagga, prvog picka drafta i novu nadu Dallas Mavericksa. Posebnu pažnju privlači i debi Kevina Duranta u dresu Houston Rocketsa.

Hrvatsku će u nadolazećoj sezoni predstavljati Ivica Zubac (Los Angeles Clippers), Dario Šarić (Sacramento Kings) i Karlo Matković (New Orleans Pelicans). Hrvatska je do sada imala čak 24 igrača u NBA ligi, čime zauzima šesto mjesto u svijetu po tom kriteriju. Na popisu su i istinske legende Dražen Petrović, Toni Kukoč, Dino Rađa, Bojan Bogdanović i mnogi drugi.

 
