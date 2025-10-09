Arena Sport izgubila jedno od najvećih sportskih natjecanja, evo tko će ubuduće prenositi

NBA liga, najjača košarkaška liga svijeta, od ove se sezone neće prenositi više na Areni Sport. Prava na to natjecanje nakon šest godina u Hrvatskoj je dobio Sportklub.

Nova NBA sezona počinje 21. listopada. Trideset momčadi borit će se za mjesto u doigravanju, a svaka će odigrati 82 utakmice u regularnom dijelu sezone. Oklahoma City Thunder brani naslov, dok se velika očekivanja vežu uz Coopera Flagga, prvog picka drafta i novu nadu Dallas Mavericksa. Posebnu pažnju privlači i debi Kevina Duranta u dresu Houston Rocketsa.

Hrvatsku će u nadolazećoj sezoni predstavljati Ivica Zubac (Los Angeles Clippers), Dario Šarić (Sacramento Kings) i Karlo Matković (New Orleans Pelicans). Hrvatska je do sada imala čak 24 igrača u NBA ligi, čime zauzima šesto mjesto u svijetu po tom kriteriju. Na popisu su i istinske legende Dražen Petrović, Toni Kukoč, Dino Rađa, Bojan Bogdanović i mnogi drugi.