Barišić uz Hanželovu pomoć glumi diktatora, ali znamo kako su diktatori prolazili kroz povijest

Gotovo nevjerojatno doimaju se potezi koje u posljednja 24 sata vuče aktualni predsjednik Dinama Mirko Barišić . Ipak, najveća glupost koju je učinio, uz naredbu svog prvog savjetnika Nikole Hanžela, jest odluka da na silu smjeni trojicu skupštinara za koje je saznao da će na današnjim predsjedničkim izborima glasati za Mirka Barišića. Iako za to nema pravne osnove, pokušat će to učiniti na silu, pa tako barem dobiti na vremenu, jer nakon što reagira Sportska inspekcija, izbori će biti poništeni.

No, veći je problem što Barišić ovakvim potezima poručuje da je njegova vizija Dinama jako daleko od demokracije, to jest da se on svim silama trudi vratiti ga u neka mračna vremena. I to čini u stilu najobičnijih diktatora. No, morao bi Barišić, nakon svega što je s 87 godina prošao u životu, biti svjestan kako su diktatori kroz povijest prolazili.

VIDEO 7 ključnih pitanja: Ovo je sve što trebate znati o predsjedničkim izborima u Dinamu

Volja puka je više nego jasna, ankete pokazuju da 90 posto njih želi smjenu Barišića, odnosno želi Velimira Zajeca na čelu Dinama. Ne sjećamo se da je ikada u povijesti, na bilo kakvim izborima, narod toliko jasno i odlučno stao na jednu stranu.

Barišićeva je pak borba prestala biti legitimna onog trenutka kada je odlučio pravno silovati skupštinu, odnosno Dinamo i sve njegove navijače. Neki tvrde da je to učinio namjerno, kako bi zapalio fitilj Bad Blue Boysa i izazvao nerede, što bi njemu išlo u korist, jer tada bi navijače mogao prozvati uličarima. No, vjerujem da Barišićeve ideje ipak nisu toliko ekstremne, da se ipak vodi razumom.

VEZANI ČLANCI:

Gospodine Barišiću, dajte Dinamu da bude demokratski klub, dajte da o budućnosti maksimirskog kluba konačno odlučuje njegova esencija - navijači. Oni koji, za razliku od vas, imaju samo jedan interes - a to je ljubav prema Dinamu!

GALERIJA Početak proljeća u Dinamu: Lista Velimira Zajca pobijedila u izborima za skupštinu!