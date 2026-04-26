Njemačka želi biti sposobna preuzeti vodeću ulogu u NATO-u

Kako bi zaštitile Njemačku i njezine saveznike, Njemačke oružane snage (Bundeswehr) moraju biti sposobne za odvraćanje i obranu. To je, uz ostalo, izneseno u temeljnom dokumentu njemačke vojne strategije i budućoj strateškoj orijentaciji Bundeswehra te novoj ulozi Njemačke u europskoj sigurnosnoj politici. A u njoj se navodi i moguće preuzimanje vodeće uloge unutar NATO saveza od Njemačke. Sve se to događa u novim geopolitičkim okolnostima i strahovanjem da bi Sjedinjene Američke Države mogle napustiti NATO. Promjena usvojene obrambene strategije se događa nakon što je Njemačka već desetljećima ograničavala financiranje svojih oružanih snaga. Zbog toga je sada ublažena poznata njemačka “dužnička kočnica”, a sve kako bi se povećali obrambeni izdaci. A te izdatke iziskuje nužna potreba za temeljnim promjenama i preusmjeravanjem, kako sigurnosne politike, tako i gospodarstva i tehnologije.
U javnost je procurila i namjera da Bundeswehr postane sposoban na nuklearno odvraćanje te da će koristiti visoku tehnologiju poput kvantnog računarstva i robotike
Robotika i robotika. Veći roboti sa svim naoružanjem i termalnim kamerama, koje odreðuju cilj. Dronovi isto.
Ovo im je Trump predložio još davno
Pa da opet imamo wwiii hvala ali ne hvala