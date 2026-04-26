FOTO Svi su pod stolovima. Melania potresena, pogledajte Trumpov izraz lica

Napadač koji je u subotu navečer zapucao na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće izazvao je potpunu paniku među uzvanicima, koji su se u trenutku pucnjeva bacali na pod i skrivali pod stolove.
Foto: REUTERS/PIXSELL
U prepunoj plesnoj dvorani hotela Washington Hilton, gdje se nalazilo oko 2500 gostiju, nastao je kaos – čuli su se povici, a ljudi su u strahu pokušavali pronaći zaklon dok je osiguranje reagiralo.
Prema izjavama dužnosnika, napadač je probio sigurnosnu kontrolnu točku naoružan sačmaricom, pištoljem i noževima te zapucao prema agentima Tajne službe.
Ubrzo su ga svladali pripadnici osiguranja, dok su istovremeno agenti evakuirali predsjednika Donald Trump i prvu damu Melania Trump iz dvorane.
OGLAS
Članovi kabineta i uzvanici ležali su na podu ili se skrivali ispod stolova dok su agenti zauzimali položaje s oružjem uperenim prema dvorani.
Fotografije koje su naknadno objavljene prikazuju upravo te trenutke – ljude zgrčene pod stolovima i rasute po podu, dok sigurnosne snage osiguravaju prostor.
Napadač je uhićen, a jedan agent Tajne službe, koji je pogođen tijekom napada, spašen je zahvaljujući pancirnom prsluku i nalazi se u dobrom stanju. Istraga je u tijeku, a dužnosnici vjeruju da je napadač djelovao sam.
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
OGLAS
