dječja glumica

Pronađena je mrtva u krevetiću pored ružičastog televizora, a ovo je šokantna izjava službenice zavoda za zaštitu djece

Foto: Youtube Screenshot
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
26.04.2026.
u 22:00

Tijelo Judith Barsi pronađeno je u krevetiću pokraj ružičastog televizora koji joj je kupio kako bi se ispričao za to što ju je nasilno povukao za kosu dan ranije

Medijski su stupci nerijetko ispunjeni potresnim pričama o tragičnim sudbinama djece koja su odrastala pod holivudskim reflektorima. Mnoge dječje zvijezde u odrasloj dobi vode bitke s psihičkim poteškoćama i ovisnostima, što im otežava uspostavljanje normalnog života i obitelji. Često ih u taj svijet guraju roditelji koji kroz djecu pokušavaju ostvariti vlastite neispunjene ambicije ili u njima vide isključivo izvor lake zarade. Uzimajući im velik dio prihoda, neki roditelji idu toliko daleko da djeca, poput Coreyja Feldmana, tvrde kako nikada nisu vidjela ni centa od svog rada. Ipak, najmračniji primjer roditeljske okrutnosti dogodio se 1988. godine malenoj Judith Barsi. Imala je samo deset godina kada ju je, zajedno s majkom, ubio vlastiti otac, nakon čega je njihova tijela zapalio.

Iako je zbog svog mladolikog izgleda bila iznimno angažirana u filmovima poput ''Jaws the Revenge'' i ''The Land Before Time'' te brojnim reklamama, Judith je iza kulisa proživljavala pakao. Pod golemim stresom, djevojčica je počela čupati vlastite trepavice, pa čak i brkove svojoj mački.

Njezin otac, vodoinstalater Jozsef "Arizona Joe" Barsi, navodno je stotinama puta ponovio namjeru da ubije suprugu. Na upit bliskog suradnika što će biti s kćeri, hladnokrvno je odgovorio da će morati ubiti i nju. Taj izopačeni plan proveo je u djelo jedne srijede; Judithino tijelo pronađeno je u krevetiću pored ružičastog televizora – dara kojim se otac ispričao jer ju je dan ranije nasilno vukao za kosu. Unatoč luksuzu koji im je kćer osigurala, Joe nikada nije prestao raditi.

Njezina majka Maria, premda u strahu, planirala je bijeg, no vjeruje se da je Joe doznao za njezine namjere. Okidač za stravičan zločin navodno je bila spoznaja da Judith posjećuje psihologa. Maria je pomoć tražila od socijalnih službi, no sustav je zakazao. Slučaj je zatvoren bez ikakvih mjera zaštite. Iako ga je prijavljivala i policiji zbog nasilja, Joe bi privremeno prestajao piti i obećavao promjenu koja se nikada nije dogodila. "Ne možemo spasiti svako dijete", bio je poražavajući komentar jedne od službenica nakon ove nezapamćene tragedije.

Ključne riječi
film glumica judith barsi Hollywood televizija showbiz

