FOTO Naš bogati poduzetnik dobio je dijete u 66. godini, a u braku je s 40 godina mlađom Kolumbijkom, evo kako uživaju
Zlatko Marić, 66-godišnji poduzetnik i vlasnik renomirane zaštitarske tvrtke Sokol Marić, krajem prošle godine ponovno je postao otac. Njegova 40 godina mlađa supruga, Kolumbijka Valentina Echeverri, na svijet je donijela njihovo prvo zajedničko dijete. Sretnu vijest potvrdio je sam Marić. "Dobio sam kćerkicu 29. studenog. Sreća i ljubav su neopisivi riječima. Ime joj je Vita Victoria", ekskluzivno je otkrio za Večernji list. Za vlasnika najpoznatije hrvatske zaštitarske tvrtke ovo je novo životno poglavlje.
Zlatko i Kolumbijka Valentina upoznali su se na luksuznom karipskom otočju Turks i Caicos, gdje poduzetnik posluje i provodi veći dio godine. Svoju vezu okrunili su brakom u lipnju 2024. godine, i to s dvije raskošne ceremonije. Prvo vjenčanje održano je u Kolumbiji, a drugo glamurozno slavlje organizirali su na rajskom otoku gdje je sve i započelo.
Na karipskom vjenčanju pridružili su im se Marićevi sinovi iz prvog braka, Kristian i Dominik, zajedno sa snahom, unučetom i brojnim prijateljima. Popis uzvanika bio je impresivan, a uključivao je i premijera te članove vlade otočja.
Marić na otočju Turks i Caicos više od 15 godina posjeduje kompleks luksuznih vila koje iznajmljuje bogatoj klijenteli. U njegovom susjedstvu vile imaju zvijezde poput Brucea Willisa i Keitha Richardsa. Zbog posla je stekao brojna poznanstva u svjetskom jet-setu, pa ne čudi da su mu na vjenčanju čestitale zvijezde poput Rihanne, Jennifer Lopez, Drakea i Malume. Iz prvog braka sa suprugom Lidijom Marić ima sinove Kristiana i Dominika.