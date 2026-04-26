Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POMUTNJA U STUDIJU

Zdravko Mamić napravio kaos zbog Tita: 'Klošaru, operi usta benzinom dok izgovaraš njegovo ime'

Screenshot Instagram
VL
Autor
vecernji.hr
26.04.2026.
u 08:47

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa i nekadašnji čelnik Dinama, Zdravko Mamić, ponovno je uzburkao duhove u regiji. Gostujući u jednoj srpskoj emisiji, Mamić je u svom prepoznatljivom stilu žestoko branio lik i djelo Josipa Broza Tita, izazvavši lavinu reakcija

Zdravko Mamić, pravomoćno osuđeni bivši čelnik GNK Dinamo koji se skriva u Bosni i Hercegovini, još je jednom dokazao da ne bježi od kontroverzi. Tijekom gostovanja u emisiji "KIDA Show" srpskog Mozzart Sporta, razgovor je u jednom trenutku skrenuo na temu bivšeg jugoslavenskog predsjednika, što je kod Mamića izazvalo burnu i vrlo emotivnu reakciju. Vidno iznerviran, nije birao riječi kako bi obranio svoj stav o Titu, ali i napao one koji ga kritiziraju. Njegov istup brzo je postao viralna tema na društvenim mrežama i ponovno ga vratio u središte medijske pozornosti, pokrenuvši stare ideološke rasprave diljem regije.

U svom prepoznatljivom, žestokom stilu, Mamić je poručio da "ne da na Tita" te se obrušio na sve koji dovode u pitanje njegovu povijesnu ulogu. "Ja zbog Tita imam problema jer ne dam na Tita. Što ćeš ti, klošaru, koji ne znaš nos obrisati, mene uvjeravati da je bio Tito ovakav ili onakav? Operi usta benzinom da izgovaraš ime Tito", zagrmio je Mamić u studiju, jasno dajući do znanja da o ovoj temi ne dopušta raspravu. Ova je izjava, očekivano, izazvala podijeljene reakcije javnosti; dok ga jedni hvale zbog iskrenosti i beskompromisnog stava, drugi oštro osuđuju njegov vulgaran i primitivan način izražavanja.

Nije se, međutim, zaustavio samo na uvredama. Mamić je pokušao i argumentirati zašto smatra Tita jednom od najvažnijih povijesnih ličnosti, naglašavajući njegov globalni utjecaj i status koji je uživao na svjetskoj političkoj sceni. "Što je bio, je li bio bravar, nije bio bravar... Čovjek je sjedio za stolom i samo još dva frajera na svijetu, koji su predstavljali drugu i treću trećinu svijeta, sjedili su s Titom", slikovito je objasnio Mamić.

Zanimljivo je da je u istoj emisiji ustvrdio kako Srbi od njega stvaraju "kult ličnosti". "Ja bih rekao da vas Srba nema, ne bi se za mene znalo. Gdje god da krenem, Srbi stvaraju kult ličnosti od mene", izjavio je Mamić. Njegovi komentari potvrdili su njegov status jedne od najkontroverznijih javnih osoba na prostoru bivše Jugoslavije, osobe koja i dalje, unatoč svemu, savršeno zna kako pokrenuti lavinu u javnosti.
Ključne riječi
Srbija Josip Broz Tito Zdravko Mamić

Komentara 17

Pogledaj Sve
MI
miliša
08:54 26.04.2026.

Tako je to kad odmetnik i bjegunac od hrvatskog pravosuđa brani zločinca... rekli bi "našla krpa zakrpu" - mudrom dosta.

GV
Gvirc
09:01 26.04.2026.

Lopina i suradnik službe brani ubojicu i pedofila tita

KA
Karok
09:26 26.04.2026.

Zanimljiv bi bio sparing Mamića i Milanovića za istim stolom u nekoj od TV emisija. Titovi proizvodi i odgoj bivšeg sustava.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!