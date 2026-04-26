Zdravko Mamić napravio kaos zbog Tita: 'Klošaru, operi usta benzinom dok izgovaraš njegovo ime'

Zdravko Mamić, pravomoćno osuđeni bivši čelnik GNK Dinamo koji se skriva u Bosni i Hercegovini, još je jednom dokazao da ne bježi od kontroverzi. Tijekom gostovanja u emisiji "KIDA Show" srpskog Mozzart Sporta, razgovor je u jednom trenutku skrenuo na temu bivšeg jugoslavenskog predsjednika, što je kod Mamića izazvalo burnu i vrlo emotivnu reakciju. Vidno iznerviran, nije birao riječi kako bi obranio svoj stav o Titu, ali i napao one koji ga kritiziraju. Njegov istup brzo je postao viralna tema na društvenim mrežama i ponovno ga vratio u središte medijske pozornosti, pokrenuvši stare ideološke rasprave diljem regije.

U svom prepoznatljivom, žestokom stilu, Mamić je poručio da "ne da na Tita" te se obrušio na sve koji dovode u pitanje njegovu povijesnu ulogu. "Ja zbog Tita imam problema jer ne dam na Tita. Što ćeš ti, klošaru, koji ne znaš nos obrisati, mene uvjeravati da je bio Tito ovakav ili onakav? Operi usta benzinom da izgovaraš ime Tito", zagrmio je Mamić u studiju, jasno dajući do znanja da o ovoj temi ne dopušta raspravu. Ova je izjava, očekivano, izazvala podijeljene reakcije javnosti; dok ga jedni hvale zbog iskrenosti i beskompromisnog stava, drugi oštro osuđuju njegov vulgaran i primitivan način izražavanja.

Nije se, međutim, zaustavio samo na uvredama. Mamić je pokušao i argumentirati zašto smatra Tita jednom od najvažnijih povijesnih ličnosti, naglašavajući njegov globalni utjecaj i status koji je uživao na svjetskoj političkoj sceni. "Što je bio, je li bio bravar, nije bio bravar... Čovjek je sjedio za stolom i samo još dva frajera na svijetu, koji su predstavljali drugu i treću trećinu svijeta, sjedili su s Titom", slikovito je objasnio Mamić.

Zanimljivo je da je u istoj emisiji ustvrdio kako Srbi od njega stvaraju "kult ličnosti". "Ja bih rekao da vas Srba nema, ne bi se za mene znalo. Gdje god da krenem, Srbi stvaraju kult ličnosti od mene", izjavio je Mamić. Njegovi komentari potvrdili su njegov status jedne od najkontroverznijih javnih osoba na prostoru bivše Jugoslavije, osobe koja i dalje, unatoč svemu, savršeno zna kako pokrenuti lavinu u javnosti.