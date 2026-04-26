UZNEMIRUJUĆE Policija traži pomoć: Objavili fotografije preminulih osoba

Zagrebačka policija uputila je apel građanima za pomoć u identifikaciji četiriju osoba čija su tijela pronađena na području Policijske uprave zagrebačke u proteklih nekoliko godina. Unatoč provedenim istragama i poduzetim mjerama, njihov identitet do danas nije utvrđen. Upravo zato policija sada poziva javnost da se uključi i pomogne informacijama koje bi mogle biti ključne.

Građani koji prepoznaju osobe ili imaju bilo kakve korisne podatke mogu se javiti na broj 192, najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese zagrebacka@policija.hr. Policija je objavila dodatne informacije i fotografije koje možete pogledati OVDJE . Napominju kako sadržaj može biti uznemirujući.