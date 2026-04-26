Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZVONKO ZUBAK

'Prije 31 godinu zadužio sam se i kupio za Hrvatsku S-300, država se od tada sa mnom sramotno lopta'

Autor
Davor Ivanković
26.04.2026.
u 16:57

Pravni stručnjaci upozoravaju na jednostavnu matematiku. Iznos od 200 milijuna dolara uz zakonske zatezne kamate, koje teku od 30. travnja 1997. do danas, premašuje 600 milijuna dolara

Ovih je dana objavljena kratka vijest da je Vrhovni sud RH ukinuo presude, jednu koja ide na ruku državi Hrvatskoj i jednu koja daje za pravo najpoznatijem hrvatskom trgovcu oružjem Zvonku Zubaku, sve u slučaju nabave protuzrakoplovnog sustava S-300, te je vratio predmet na početak. A taj je početak bio davno, 1994.-1995., a početak kraja se, eto, nadire 31 godinu poslije. Kako se novinarstvom bavim već dulje od 40 godina, slučaj Zubak – Hrvatska poznat mi je od početka. Tada, 1995., bio sam na zagrebačkom Jarunu, na kojem je nakon operacije Bljesak održan veliki vojni mimohod i kada je HV pokazao svu veliku snagu, a uoči pokretanja oslobodilačke akcije Oluja. Pred kraj mimohoda pojavila se labudica HV-a sa zagonetnim teretom, četiri velika i duga metalna cilindra u kojima su očito bili neki dugi raketni projektili. Kako je oružje oduvijek bio moj hobi, odmah sam shvatio što je u cilindrima – rakete PZO sustava S-300 ruske proizvodnje, tada najmoćnijeg protuavionskog sustava na svijetu.

Ključne riječi
Vrhovni sud Oluja S-300 oružje Zvonko Zubak

Komentara 3

Pogledaj Sve
ZI
Zima56Č
17:14 26.04.2026.

S-300 nije bio kompletan, dakle neupotrebljiv.

MO
moroder
17:14 26.04.2026.

Misliš "prija" ?

A5
a51
17:11 26.04.2026.

ovo sa preko 600 milja sa kamatom je kao kad 50 godisnjaku kazes da je preko 25...istina, nisi lagao...sve od 25 pa nadalje je preko 25...u stvarnosti radi se o oko 1250 milja obracunato po zakonskoj zateznoj kamati...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!