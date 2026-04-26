'Prije 31 godinu zadužio sam se i kupio za Hrvatsku S-300, država se od tada sa mnom sramotno lopta'

Ovih je dana objavljena kratka vijest da je Vrhovni sud RH ukinuo presude, jednu koja ide na ruku državi Hrvatskoj i jednu koja daje za pravo najpoznatijem hrvatskom trgovcu oružjem Zvonku Zubaku, sve u slučaju nabave protuzrakoplovnog sustava S-300, te je vratio predmet na početak. A taj je početak bio davno, 1994.-1995., a početak kraja se, eto, nadire 31 godinu poslije. Kako se novinarstvom bavim već dulje od 40 godina, slučaj Zubak – Hrvatska poznat mi je od početka. Tada, 1995., bio sam na zagrebačkom Jarunu, na kojem je nakon operacije Bljesak održan veliki vojni mimohod i kada je HV pokazao svu veliku snagu, a uoči pokretanja oslobodilačke akcije Oluja. Pred kraj mimohoda pojavila se labudica HV-a sa zagonetnim teretom, četiri velika i duga metalna cilindra u kojima su očito bili neki dugi raketni projektili. Kako je oružje oduvijek bio moj hobi, odmah sam shvatio što je u cilindrima – rakete PZO sustava S-300 ruske proizvodnje, tada najmoćnijeg protuavionskog sustava na svijetu.