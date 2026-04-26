Ovih je dana objavljena kratka vijest da je Vrhovni sud RH ukinuo presude, jednu koja ide na ruku državi Hrvatskoj i jednu koja daje za pravo najpoznatijem hrvatskom trgovcu oružjem Zvonku Zubaku, sve u slučaju nabave protuzrakoplovnog sustava S-300, te je vratio predmet na početak. A taj je početak bio davno, 1994.-1995., a početak kraja se, eto, nadire 31 godinu poslije. Kako se novinarstvom bavim već dulje od 40 godina, slučaj Zubak – Hrvatska poznat mi je od početka. Tada, 1995., bio sam na zagrebačkom Jarunu, na kojem je nakon operacije Bljesak održan veliki vojni mimohod i kada je HV pokazao svu veliku snagu, a uoči pokretanja oslobodilačke akcije Oluja. Pred kraj mimohoda pojavila se labudica HV-a sa zagonetnim teretom, četiri velika i duga metalna cilindra u kojima su očito bili neki dugi raketni projektili. Kako je oružje oduvijek bio moj hobi, odmah sam shvatio što je u cilindrima – rakete PZO sustava S-300 ruske proizvodnje, tada najmoćnijeg protuavionskog sustava na svijetu.
'Prije 31 godinu zadužio sam se i kupio za Hrvatsku S-300, država se od tada sa mnom sramotno lopta'
Pravni stručnjaci upozoravaju na jednostavnu matematiku. Iznos od 200 milijuna dolara uz zakonske zatezne kamate, koje teku od 30. travnja 1997. do danas, premašuje 600 milijuna dolara
ovo sa preko 600 milja sa kamatom je kao kad 50 godisnjaku kazes da je preko 25...istina, nisi lagao...sve od 25 pa nadalje je preko 25...u stvarnosti radi se o oko 1250 milja obracunato po zakonskoj zateznoj kamati...
S-300 nije bio kompletan, dakle neupotrebljiv.