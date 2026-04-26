Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 14
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

'Nečastivi' profesor Havel na ZG Fakultetu za odgoj mladih totalitarista

26.04.2026. u 06:32

Nije problem što su dio budućih politologa praznoglave, neodgojene antife, nego što vodstvo FPZG-a brani njih, a ne akademsku raspravu i slobodu mišljenja

Osamdeset i četiri dana je prošlo otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali se vide tekovine ustrajnog rada aktivističkih udruga ideološki oslonjenih na antisistemsku vlast možemovaca u Zagrebu, a na žalost često sufinanciranih i od više državnih ministarstava. Od njih pa do Pantovčaka sada se nosi antiizraelska boja. Jedan vod tih antifa iskrcao se i pred ulaz zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, gdje su izazvali kaos, a sve zbog dolaska jednog Izraelca, Židova, čija je krivica i ta što je brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Brata Iddoa Netanyahua pozvao je na FPZ poznati profesor i ekspert za Bliski istok Boris Havel, koji je za svoje studente organizirao predavanje o odnosu Židova i Arapa, a nakon čega su uslijedila pitanja studenata i rasprava.

Ključne riječi
Iddo Netanyahu Boris Havel FPZG

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
07:35 26.04.2026.

Hmmm, koliko se sjećam, Ivanković je bio za potpunu izolaciju Rusije i Rusa. Tada ga nije zanimala nikakva rasprava i mišljenje druge strane. Teško licemjerje!!!

EJ
ejStef
07:35 26.04.2026.

He, he, mladi totalitaristi... Do sada najbolji opis djelovanja dotičnog fakulteta.

BU
burza
07:25 26.04.2026.

Čim pročitam o kojem je fakultetu riječ sve mi je jasno budućnost ljevičara je zagarantirans

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!