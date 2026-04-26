'Nečastivi' profesor Havel na ZG Fakultetu za odgoj mladih totalitarista

Osamdeset i četiri dana je prošlo otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali se vide tekovine ustrajnog rada aktivističkih udruga ideološki oslonjenih na antisistemsku vlast možemovaca u Zagrebu, a na žalost često sufinanciranih i od više državnih ministarstava. Od njih pa do Pantovčaka sada se nosi antiizraelska boja. Jedan vod tih antifa iskrcao se i pred ulaz zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti, gdje su izazvali kaos, a sve zbog dolaska jednog Izraelca, Židova, čija je krivica i ta što je brat izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Brata Iddoa Netanyahua pozvao je na FPZ poznati profesor i ekspert za Bliski istok Boris Havel, koji je za svoje studente organizirao predavanje o odnosu Židova i Arapa, a nakon čega su uslijedila pitanja studenata i rasprava.
Nije problem što su dio budućih politologa praznoglave, neodgojene antife, nego što vodstvo FPZG-a brani njih, a ne akademsku raspravu i slobodu mišljenja
He, he, mladi totalitaristi... Do sada najbolji opis djelovanja dotičnog fakulteta.
Čim pročitam o kojem je fakultetu riječ sve mi je jasno budućnost ljevičara je zagarantirans
Hmmm, koliko se sjećam, Ivanković je bio za potpunu izolaciju Rusije i Rusa. Tada ga nije zanimala nikakva rasprava i mišljenje druge strane. Teško licemjerje!!!